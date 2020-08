Jsme v dezolátním stavu. Český výprask prohloubil slovenskou tenisovou depresi

Slovenský tenis je v dezolátním stavu. Výprask 2:8 v nedávném měření sil proti České republice nastavil Slovákům zrcadlo. Pohled do něj je bolel, zejména co se juniorského tenisu týče, bývalí federální partneři citelně zaostávali.

Na světové žebříčky se slovenským fanouškům nekouká dobře. Mezi muži je nejlepší Andrej Martin na 96. místě. Mezi ženami mají ve stovce také jen jedinou zástupkyni, 82. Viktorii Kužmovou. A co je nejhorší, nová vlna talentů je zatím v nedohlednu.

Zatímco Češi, kteří jsou na tom v mužské kategorii podobně bídně, mohou s nadějí vzhlížet ke světlejším zítřkům, Slováci optimistický pohled do budoucnosti rozhodně nesdílejí.

Exhibiční duel, který se uskutečnil na začátku července v Praze a Bratislavě napříč věkovými kategoriemi, doslova vyděsil daviscupového kapitána Dominika Hrbatého.

"Díval jsem se nejen na výsledky, ale i na data narození hráčů. Sice jsme vyhráli v kategorii děvčat do 23 let, ale za Češky nastoupily tenistky ve věku patnácti až sedmnácti let. Chlapci do osmnácti let hráli proti patnácti- nebo šestnáctiletým Čechům. Ti postavili béčko, i tak vyhráli. V kategorii do 14 let už byly ročníky vyrovnané a nevyhráli jsme ani zápas. To je realita slovenského tenisu," hodnotil Hrbatý.

Současný marast je podle něj vizitkou práce v posledním desetiletí. Slováci prý musí tenis co nejdřív reformovat a zároveň se obrnit trpělivostí. Výsledky v nejbližší době přicházet nebudou.

"Pokud nastartujeme změny dnes, ani tak nezachráníme nevyhnutelný propad, který nastane za několik let. Musíme začít pracovat s osmiletými dětmi a výsledky dnešní práce se ukážou za deset let. Především stav mužského tenisu je alarmující," uvedl muž, který vede daviscupový tým poslední tři roky.

Hrbatý chce hledat inspiraci především u západních sousedů. Čechům totiž mohou Slováci závidět nejen nepřeberné množství ženských hvězd a stále nových talentovaných dívek, ale podle něj také Jonáše Forejtka, vítěze loňské juniorky US Open.

"Viděl jsem ho v Davis Cupu a na rovinu řeknu, že ho obdivuji. Sledoval jsem, s jakou drzostí pálí do míčku od základní čáry a viděl jsem se v něm. Češi do toho bouchají, tak je to moderní. Když u nás hráč zkazí míč, trenér mu řekne, ať do toho tak nepálí a radši desetkrát přehodí přes síť," vysvětlil Hrbatý a pojmenoval jeden z největších problémů slovenského tenisu: zastaralé metody tréninku.

"Moderní tenis je o prvních úderech. Už na juniorských grandslamech hráči posílají velké bomby. Mnoho našich trenérů si neumí představit, jak vrcholový mládežnický tenis vypadá. Je třeba je vzdělávat. Trenéři učí nejlépe, jak to umí, to ale ještě neznamená, že to dělají správně," pokračoval dvaačtyřicetiletý rodák z Bratislavy v tvrdé kritice.

Slováky podle něj sráží i nízké ambice. Rodiče berou za úspěch, když se jejich děti dostanou do Národního tenisového centra.

"Přitom tam už bereme každého, kdo má jen trochu potenciálu a dokonce i ty, kteří by tam neměli být. Měli bychom tam brát talenty, z nichž chceme vychovat světové hráče. My tam bereme všechny a doufáme, že se někdo možná uchytí," rozohnil se někdejší dvanáctý hráč světa a tenista, který si hned čtyřikrát zahrál čtvrtfinále grandslamu.

Ještě víc ho štve, že na jeho návrhy na zlepšení nikdo příliš nereaguje. "Řeknou, že se jim to líbí, ale zůstane jen při slovech. Žádné doplňující otázky, protinávrhy, žádná další diskuse," zkritizoval svaz.

Slovenský tenis je přitom finančně poměrně dobře zajištěn. "Z finančního hlediska svaz funguje výborně. Tenis má štěstí, že pro něj v osobě Igora Mošky pracuje jeden z nejlepších manažerů ve slovenském sportu. Druhé hledisko je ale sportovní a to nefunguje dobře," řekl Hrbatý.

Vyjádřil také obavu, že během čtyř let předeženou Slováky třeba i Turci, pro které před angažmá v daviscupovém týmu pracoval.

"Kanada před patnácti lety změnila systém, pozvala si francouzské trenéry a díky tomu jim vyrostli Bouchardová, Auger-Aliassime nebo Shapovalov. Taková změna musí nastat i u nás. Pokud nezačneme se změnami teď, můžeme to rovnou zabalit," varoval Hrbatý.