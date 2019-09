Slovenský tenis v krizi: Kližana už hra nebaví, Cibulková se sluní a nový lídr nikde

před 20 minutami

Češi zažili na letošním US Open nejhorší letošní grandslam, jejich putování singlovými pavouky turnaje skončilo už první neděli. Ale to je nic proti tomu, jakou krizi si prožívají slovenští tenisté. Ani jeden z nich nedokázal projít alespoň do druhého kola. Martin Kližan navíc zvažuje, že možná ukončí kariéru, protože ho tenis nenaplňuje.

Smolný los, špatná aktuální forma i nedostatek kvalitních hráčů. Důvodů, proč se slovenským tenistům na posledním grandslamu sezony nedařilo, je hned několik.

Pravdou je, že v první padesátce světového žebříčku momentálně není žádný tenista ani tenista slovenské národnosti. Nejblíže k tomu má 55. Viktoria Kužmová, ale i té se na US Open více dařilo v deblu než singlu.

"Postoupila až do semifinále, je to náplast za to, že čtyři zástupci singlu vypadli hned v prvním kole singlu," cituje deník Sme.sk šéfa Slovenského tenisového svazu Igora Mošku.

Tradiční jednička slovenského tenisu Dominika Cibulková je ve stavu zraněných a spekuluje se o jejím konci kariéry. V poslední době udivuje fotkami z exotických destinací víc než výkony na kurtu.

"Momentálně nevidím nikoho, kdo by byl lídrem slovenského tenisu. Realita je uhrát jedno dvě kola na grandslamech," nebral si servítky Dominik Hrbatý, někdejší 12. hráč světa a současný kapitán daviscupového týmu Slovenska.

"Snad jen mladí hráči jako Kovalík, Gombos nebo Kužmová mají potenciál vyhrávat zápasy na velkých turnajích," dodal.

Dlouholetou oporou slovenského tenisu byl mezi muži Martin Kližan, někdejší 24. hráč světa. Ten ale po prohře v prvním kole US Open proti Marinu Čiličovi připustil, že možná příští rok nebude hrát.

"Nevím, co bude příští rok, možná už v tenisu opravdu nebudu, možná zářijový daviscupový duel proti Švýcarsku bude jeden z posledních, který odehraju," uvedl Kližan.

Tenisově se trápí, nemá ani stabilního trenéra, o konci mluví i přesto, že je mu teprve 30 let.

"Neříkám, že hned končím s tenisem, ale má výkonnost je slabá a nevím, na jaké turnaje se vůbec dostanu," dodal poté.

Na kontě má šest titulů ATP, na grandslamu to dotáhl nejdále do osmifinále US Open. To by mu zřejmě stačilo.

"Uvidíme, jak mi to půjde. Finanční podpora od státu je nulová. Dovolit si trenéry, jako je Dominik Hrbatý nebo Martin Damm, je složité. Víc než si vydělám na turnajích, dám trenérům. Nejlepší hráči u nás nemají žádnou, bohužel," stěžuje si aktuálně 83. tenista světa.

Velkou motivaci dál pokračovat ale nemá. "Tenis mě nikdy nenaplňoval. Byla to práce jako každá jiná. Nemusíme si nic nalhávat, 99 procent lidí práce, která je deset let stejná, přestane bavit," vysvětlil Kližan.

Už v polovině září Slováci hostí v rámci Davis Cupu Švýcarsko v rámci I. skupiny euro-africké zóny. Minimálně tam se bude muset Kližan ještě přemoci, aby důstojně reprezentoval svou zem.