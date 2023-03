Skvělých Češek je moc, Pála musel říkat ne. Kvitová s Plíškovou se omluvily

Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a debutantka Linda Nosková jsou v nominaci tenistek pro dubnovou kvalifikaci o postup do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové proti Ukrajině. Novináře o tom dnes informoval kapitán Petr Pála. Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou se omluvily.

České reprezentantky se utkají o postup mezi dvanáct nejlepších týmů 14. a 15. dubna. Kvůli ruské invazi přesunula Mezinárodní tenisová federace na žádost Ukrajiny zápas do tureckého Beleku. Hrát se bude na antuce.

"Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová hrají na antuce excelentně. Může na ní hrát i Katka Siniaková, Kája Muchová vloni porazila Mariu Sakkariovou v Paříži na Roland Garros. Linda Nosková zase na antuce vyrostla a jsem rád, že zažije v týmu svou premiéru. Když se do toho takhle mladé holky zapojí, věřím, že časem vyrostou i v opory týmu," řekl v nahrávce pro média Pála.

V nominaci chybí česká jednička a patnáctá hráčka světa Kvitová. Omluvila se také světová sedmnáctka Plíšková.

"Vzhledem k tomu, kolik toho za Česko v minulosti odehrály, se to dá chápat," uvedl Pála, který měl i tak po posledních turnajích spoustu možností.

"Byly to příjemné starosti. Bohužel se stalo, že člověk musel říct i někomu 'ne'. Ještě nás čeká navíc turnaj v Miami a vzhledem k tomu, že holky hrají dobře, může tam ještě někdo vyletět. Pravidlo je ale takové, že musíme soupisku nahlásit už teď," uvedl Pála, který za hráčkami do USA i odcestoval.

S Ukrajinou se české tenistky utkají v soutěži poprvé. Hlavní oporou soupeřek bude 40. hráčka světa Marta Kosťuková, v nominaci jsou také Dajana Jastremská (142.), Katarina Zavacká (264.) a osmá deblistka světa Ljudmyla Kičenoková. Ukrajinská jednička Anhelina Kalininová, které patří v žebříčku WTA 29. místo, v týmu chybí.

"Není to vůbec špatný soupeř. Je jich hodně a hrají často až do závěrečných kol turnajů. Kosťuková teď vyhrála turnaj v Austinu, mají Jastremskou a to ještě nehraje (Elina) Svitolinová, které se narodilo dítě. Bude to velmi silný soupeř," konstatoval Pála.

Tenistky v soutěži dříve známé jako Fed Cup obhajují semifinálovou účast. Po úspěšné kvalifikaci s Velkou Británií porazily v základní skupině finálového turnaje Polsko a USA. V boji o finále ale nestačily na pozdější šampionky ze Švýcarska.

České a československé reprezentantky ovládly týmovou soutěž jedenáctkrát a jsou druhým nejúspěšnějším týmem. Pořadí vedou s 18 tituly Američanky.