"Prostě neumí hrát fér." Plíškovou už podruhé zklamala hvězdná Sakkariová

Maria Sakkariová na turnaji v Indian Wells vyřadila dvě české tenistky Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou po třísetových dramatech, je však terčem kritiky za své chování během duelu s prvně jmenovanou.

Světová sedmička Sakkariová v závěrečné třetí sadě osmifinále proti Plíškové neochvějně kráčela za postupem, na kurtu byla citelně znát její lepší fyzická připravenost a duel by do vítězného konce zřejmě dotáhla tak jako tak.

Přesto se mluví o kontroverzním momentu, který jí za stavu 5:2 pomohl k vítězství.

Česká hráčka doběhla krátký míč soupeřky a snažila se ji prohodit, Sakkariová stihla míč raketou pouze tečovat, ten letěl do autu a fiftýn tak měla získat česká tenistka.

Rozhodčí Pierre Bacchi si ale dotyku nevšiml a započítal bod Sakkariové. Následné protesty Plíškové už byly marné a utkání za chvíli skončilo.

"Míče se dotkla, umpirový rozhodčí to neviděl a Maria to popřela," citoval slova bývalé světové jedničky portugalský tenisový novinář José Morgado.

Následovalo chladné podání rukou u sítě, Plíšková se při tradičním pozdravu na soupeřku ani nepodívala a bylo zřejmé, že je z chování sokyně zklamaná. Zvlášť, když to nebylo poprvé.

"Před pěti lety v Římě poprvé, včera v Indian Wells pokračování.... Maria Sakkari prostě hrát fér neumí," připomněl na Twitteru manažer a manžel bývalé světové jedničky Michal Hrdlička slavný incident z roku 2018.

V prvním vzájemném duelu obou tenistek na turnaji v Římě došlo k obdobnému okamžiku. V koncovce třetího setu dopadla smeč Plíškové jednoznačně do kurtu, polská rozhodčí Marta Mrozinská ale k údivu všech zahlásila aut.

"Sakkariová to určitě věděla, kam míček dopadl. Jsem si tím jistá. Ale v tu chvíli pro ni bylo silnější mít brejkbol, než se zachovat fér," okomentovala tehdy sporný moment Češka.

Krátce po prohraném utkání nedostála své pověsti "ledové královny" a raketou třikrát tvrdě udeřila do umpiru, na kterém vyděšená rozhodčí seděla.

Tentokrát Plíškovou natolik emoce neovládly, šťastná ale rozhodně nebyla. Před dvěma lety během US Open přitom Řekyně ujišťovala, že mezi ní a Češkou není žádná animozita.

"Spousta lidí si myslí, že mě Karolína nesnáší po tom, co se stalo, ale to není pravda. Je to přesně naopak, jsme kamarádky, občas spolu trénujeme, je s ní sranda," tvrdila rodačka z Atén.

V Indian Wells může obhájit loňské finále, které bylo doposud největším úspěchem její kariéry, podobně jako dvě grandslamová semifinále v ročníku 2021. Její soupeřkou teď ale bude velká favoritka, světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska.