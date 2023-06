Skvělá Muchová smetla rumunskou hrozbu. V Paříži si poprvé zahraje osmifinále

Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje osmifinále French Open. Česká tenistka ve třetím kole pařížského grandslamu porazila nasazenou Rumunku Irinu-Camelii Beguovou jasně 6:3, 6:2. Mezi šestnácti nejlepšími se utká s překvapením turnaje, dvacetiletou Ruskou Elinou Avanesjanovou.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zkušenou soupeřku porazila poprvé, předchozí dva duely s ní prohrála, oba na antuce. Na Beguovou nestačila v roce 2019 právě na Roland Garros a také nedávno v Madridu.

Tentokrát ale nepříjemné Rumunce nedala šanci, dovolila jí získat jen pět her a slavila za hodinu a 34 minut. Do osmifinále turnaje prošla Muchová na třetí pokus, vloni skrečovala zápas třetího kola kvůli zranění kotníku.

"Jsem opravdu nadšená. Nechtěla jsem proti Irině prohrát potřetí za sebou. Očekávala jsem těžký zápas, věděla jsem, že nesmím zpomalit a musím být agresivnější než v předchozích vzájemných zápasech," řekla na tiskové konferenci Muchová.

"Snažila jsem se diktovat hru, nedat jí moc času a vyhnout se delším výměnám, což fungovalo. Jsem moc ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Myslím, že jsem dnes hrála opravdu skvělý tenis," doplnila.

Semifinalistka předloňského Australian Open Muchová působila od začátku na kurtu Simonne Mathieuové aktivnějším dojmem a v prvním setu nedovolila soupeřce ani jeden brejkbol. Sama jich naopak měla pět, přičemž ten poslední v osmé hře využila. Úvodní sadu zakončila před zraky rodičů čistou hrou.

"Věděla jsem, co od ní čekat. Nečekala jsem, že změní taktiku, když mě dvakrát stejným stylem porazila. Dávala jsem si větší pozor na to, že mě bude chtít držet v delších výměnách přes bekhend. Chtěla jsem do toho víc chodit," líčila Muchová.

"Myslím, že ten začátek byl pomalejší, ale potom jsem se, řekla bych, odvázala. Začala jsem do toho víc chodit, víc využívat drop shoty, přecházet na síť a fungovalo to," uvedla.

Také ve druhém setu pokračovala Muchová v agresivní hře. V prvním gamu sice nevyužila tři brejkboly, poté už ale Beguové vzala všechny tři servisy a při vlastním podání proměnila druhý mečbol. Češka předčila soupeřku v poměru vítězných míčů 25:9.

Muchová zůstává na turnaji jako poslední ze 14 českých účastníků ve dvouhře. "Určitě by bylo příjemnější, kdyby nás Češek bylo v turnaji více. Navzájem se podporujeme. Bohužel to ale pro ostatní nedopadlo. Já jsem ráda, že mi se daří," řekla Muchová.

S dvacetiletou Avanesjanovou se utká poprvé. Ruska je první tenistkou po 35 letech, která si zahraje mezi nejlepšími šestnácti na Roland Garros poté, co se po neúspěchu v kvalifikaci dostala do hlavní soutěže jako "lucky loser". Naposledy se podobný počin povedl Nizozemce Nicole Muns-Jagermanové v roce 1988.

"Vůbec ji neznám. Budu se muset kouknout, jak hraje. Je na dobré vlně. Porazila Belindu (Bencicovou) a teď Tausonovou, takže si s týmem určitě sedneme a budeme se muset na ni připravit," dodala Muchová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (ČR) - Beguová (27-Rum.) 6:3, 6:2.