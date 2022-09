Skvělá Kvitová. Češka odvrátila na US Open dva mečboly a zvládla třísetové drama

Petra Kvitová porazila na tenisovém US Open devátou nasazenou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska 5:7, 6:3 a 7:6 (12:10) a po dvou letech postoupila v New Yorku do osmifinále.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Kvitová (21-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 5:7, 6:3, 7:6 (12:10). Muži: Dvouhra - 3. kolo: Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.) 7:5, 6:4, 6:1.