Skleněné Češky byly na odpis, teď je z nich elita. Vzrušující příběh, žasne svět

Raketový vzestup Karolíny Muchové a Markéty Vondroušové nepřestává udivovat tenisový svět. Obě extrémně talentované české hráčky měly v minulosti zásadní problémy se zdravím, nyní ale v plné síle ukazují, že neoddiskutovatelně patří mezi naprostou elitu.

Na podzim minulého roku se kolegyně ze Štvanice potkaly na malém turnaji nižší organizace ITF v anglickém městečku Shrewsbury. Podívaly se na sebe a říkaly si: "Co tady sakra děláme?"

Ani jedna z nich v tom momentu nepatřila mezi 100 nejlepších hráček světa, obě už přitom měly za sebou velké úspěchy: Vondroušová byla finalistkou Roland Garros i olympijských her, Muchová semifinalistkou Australian Open a dvojnásobnou čtvrtfinalistkou Wimbledonu.

Cesta zpět vzhůru se jevila jako vzdálený cíl zabarikádovaný množstvím překážek a nástrah, zejména těch zdravotních, kvůli kterým už si toho jedna i druhá tolik vytrpěly.

Pohled na budoucí světový žebříček, konkrétně vydání z 21. srpna 2023, by v tu chvíli českým tenistkám zřejmě připadal jako výplod té nejodvážnější science fiction.

Přesně taková je ale nyní realita: obě jsou členkami první světové desítky.

Wimbledonská šampionka Vondroušová figuruje na deváté pozici, Muchová vyskočila hned za ni.

"Loni jsem byla dokonce mimo druhou stovku, takže je to neuvěřitelné," vyprávěla Muchová poté, co v sobotu podruhé v sezoně porazila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a po French Open postoupila do druhého velkého finále letošní sezony.

Muchová byla loni touto dobou, tedy týden před US Open, na 235. místě světa. Do aktuálního ročníku vstupovala ze 151. pozice. Nyní je po jízdě v Ohiu světovou desítkou.

"Vždycky jsem doufala a věřila, že můžu být nahoře. Ale člověk nikdy neví," přiznala pochyby přicházející zejména v souvislosti se zdravotními trampotami.

"V minulosti bylo moje zdraví velkým problémem. Vždycky mě zastavilo. Jsem vážně šťastná, jak to teď je. Do konce života mohu říkat, že jsem byla mezi deseti nejlepšími tenistkami na světě. Je to obrovský milník, to už mi nikdo nevezme," usmívala se Muchová. Úspěchem stylově oslavila pondělní sedmadvacáté narozeniny.

V nedělním finále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati sice nestačila na rozjetou devatenáctiletou Američanku Coco Gauffovou, o žádném výrazném zklamání ale nemohla být řeč.

"Když jsem se ráno probudila, jen jsem si řekla: Au, tohle bude hodně těžké, hraju proti Coco," řekla Muchová po finále, které prohrála 3:6, 4:6.

Mladá Američanka působí stále nebezpečněji, v Cincinnati vyzrála i na světovou jedničku Igu Šwiatekovou a vyhrála před US Open dva přípravné turnaje ze tří. Muchovou navíc dohnala únava z celé řady třísetových bitev.

"Šla jsem do finále trochu vyčerpaná a byla jsem horší hráčkou," uznala Češka.

Gauffová, jedna z největších favoritek US Open, Muchovou ocenila. "Vždycky jsem tě sledovala a říkala si: Ona je opravdu neuvěřitelná hráčka. Je skvělé vidět tě zdravou, myslím si, že ti to půjde i dál. Jsem si jistá, že spolu sehrajeme ještě hodně velkých duelů," konstatovala rodačka z Delray Beach na Floridě.

Svět tenisu teď řeší nejen pohádkovou formu americké teenagerky, ale také vzestup nových českých hvězd.

"Tohle je nesmírně vzrušující příběh," zaznělo v pořadu The Tennis Podcast.

"Příhoda ze Shrewsbury je tou nejvtipnější anekdotou, jakou jsem za poslední dobu slyšela," vrátila se známá tenisová novinářka Courtney Nguyenová k loňskému "úpadku" českých tenistek.

V podstatě přesně rok od anglického dostaveníčka na maličkém turnaji se mohou Vondroušová s Muchovou sejít na úplně jiném tenisovém jevišti.

Obě jsou totiž momentálně ve vyvolené osmičce postupujících na Turnaj mistryň. Šlo by o dokonalou tečku za nevšedním příběhem bleskového růstu dvou krajanek a kamarádek.