Strýcová expresně postoupila do třetího kola Wimbledonu, po boji slaví i Siniaková

Barbora Strýcová ve druhém kole Wimbledonu porazila za 64 minut Lesju Curenkovou 6:1, 6:4. V dalším kole se utká s Julií Görgesovou. Dal jde také Kateřina Siniaková. Dnes o postup do třetího kola bude usilovat ještě Jiří Veselý.

Londýn - Tenistka Barbora Strýcová prolétla na trávě ve Wimbledonu do třetího kola. Po výhře 6:1 a 6:4 nad Ukrajinkou Lesjou Curenkovou se o osmifinále utká s Němkou Julií Görgesovou. Uspěla také Kateřina Siniaková, která otočila utkání se 130. hráčkou světa Ons Džabúrovou a Tunisanku porazila 5:7, 6:4 a 9:7.

Strýcová a Siniaková tak navázaly na Karolínu Plíškovou a Lucii Šafářovou. Všechny čtyři budou hrát o postup do osmifinále v pátek. Ještě dnes se představí Jiří Veselý, jehož čeká čtrnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny, který si v 1. kole připsal první výhru na trávě v kariéře.

Dvaatřicetiletá Strýcová si pro pátou účast ve třetím kole v All England Clubu došla aktivní hrou. Výborně se pohybovala a prakticky nechybovala. V hodinovém představení měla podle statistiky pouze pět nevynucených chyb. Jen v koncovce se trošku trápila. Ve druhém setu už vedla 5:1, ale podobně jako o den dříve Šafářová přišla o tři hry a nakonec využila čtvrtý mečbol.

Hned v pátek Strýcová nastoupí proti třinácté nasazené Görgesové. S Němkou má pozitivní bilanci 6:5, ale poprvé dojde na jejich souboj na trávě.

Siniaková přišla v prvním vyrovnaném setu s Džabúrovou o podání čistou hrou ve dvanácté hře. Ve druhé sadě nedávnou vítězku akce ITF na trávě v Manchesteru přetlačila, ale při využitém setbolu spadla. Ve třetí sadě si nechala zalepit levé koleno a prohrávala už 2:5. Dokázala ale srovnat a dvakrát pak za stavu 6:5 a 7:6 neúspěšně podávala na vítězství. Duel ukončila až na třetí pokus.

Siniaková zdolala vítězku juniorky na Roland Garros z roku 2011 Džabúrovou po téměř dvou a půl hodinách hry. Ve Wimbledonu je ve 3. kole podruhé v kariéře a střetne se s Italkou Camilou Giorgiovou.

Duo "Bucie" zvládlo první krok

Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vstoupily po obnovení spolupráce vítězně do Wimbledonu. Pětinásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře, přezdívané Team Bucie, na londýnské trávě zdolaly v prvním kole šestnácté nasazené Ukrajinku Ljudmylu Kičenokovou a Allu Kudrjavcevovou z Ruska 7:6 a 7:5.

Wimbledonský triumf chybí Šafářové s Mattekovou-Sandsovou z grandslamových jako jediný. I proto se daly v All England Clubu znovu dohromady.

Letos spolu ještě nehrály, protože Matteková-Sandsová si před rokem právě ve Wimbledonu při dvouhře vážně poranila koleno. A když se nedávno vrátila na kurty, trápila zase Šafářovou tři měsíce viróza a pak bakteriální infekce.

Naposledy tvořily pár loni na French Open a antukový grandslam završily titulem.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Anderson (8-JAR) - Seppi (It.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Isner (9-USA) - Bemelmans (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 7:5, Kohlschreiber (25-Něm.) - Müller (Luc.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Tsitsipas (31-Řec.) - Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, Fabbiano (It.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (8:6), Simon (Fr.) - Berrettini (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Tiafoe (USA) - Benneteau (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Strýcová (23-ČR) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:4, Siniaková (ČR) - Džabúrová (Tun.) 5:7, 6:4, 9:7, Kerberová (11-Něm.) - Liuová (USA) 3:6, 6:2, 6:4, Ósakaová (18-Jap.) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:4, Gavrilovová (26-Austr.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:1, Bartyová (Austr.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - L. Kičenoková, Kudrjavcevová (16-Ukr./Rus.) 7:6 (8:6), 7:5.