Siniaková přijde o první místo v deblovém žebříčku, Kontaová je v semifinále

před 38 minutami

Kateřina Siniaková přijde o první místo v deblovém světovém žebříčku. Rozhodly o tom úterní výsledky deblové části French Open.

Českou tenistku po grandslamovém Roland Garros předstihnou minimálně Francouzka Kristina Mladenovicová a Maďarka Timea Babosová, které dnes společně postoupily do semifinále pařížského grandslamu. Naopak Siniaková s Barborou Krejčíkovou jako obhájkyně titulu vypadly hned v prvním kole, kde jejich výkon poznamenala nemoc Krejčíkové.

Siniaková bude mít po French Open v žebříčku 6540 bodů, Mladenovicová jich už má jistých 6840 a její maďarská parťačka 6760. Před obě se ještě může posunout Belgičanka Elise Mertensová, která je na Roland Garros stále ve hře s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Turnajové dvojky Mladenovicová a Babosová v semifinále s australsko-čínským párem Samantha Stosurová, Čang Šuaj prohrály první set 3:6. Ve druhé sadě dovolily soupeřkám jen jednu hru, ale ve třetím setu musely dotahovat ztrátu 1:4. To se jim povedlo a díky výhře 7:3 v tie-breaku postoupily.

Po vyřazení Siniakové měla šanci dostat se do čela deblového žebříčku také Barbora Strýcová, která ale se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu vypadla na pařížské antuce ve třetím kole.

Kontaová je v semifinále

První semifinalistkou singlové části letošního French Open se stala britská tenistka Johanna Kontaová, která porazila na French Open Američanku Sloane Stephensovou za hodinu a čtvrt 6:1, 6:4. O finále se turnajová šestadvacítka utká s vítězkou zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Chorvatkou Petrou Martičovou.

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Loňskou finalistku a vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová svoje grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Kontaová (26-Brit.) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 5:7, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo: Forejtek (2-ČR) - Pucinelli de Almeida (Braz.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Álves, Grant (Braz./USA) - Forejtek, Svrčina (ČR) 6:3, 6:4.