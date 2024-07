Siniaková ohromuje unikátním kouskem. Snad mě teď budou lidi sledovat, doufá Češka

Je to unikát, nikdo jiný se takovou statistikou nemůže pochlubit. Česká tenistka Kateřina Siniaková by mohla v druhé polovině sezony zabojovat o účast ve čtyřhře na Turnaji mistryň hned se třemi parťačkami. S tou aktuální, Taylor Townsendovou, v sobotu zabojuje o wimbledonský titul.

Sezonu tenistka s Hradce Králové začínala s australskou světovou jedničkou Storm Hunterovou. Společně si zahrály semifinále Asutralian Open, vyhrály podnik v Dubaji i velký turnaj v Indian Wells. Celkem posbíraly 2625 bodů a v tabulce pro kvalifikaci Turnaj mistryň pro osm nejlepších párů sezony je najdete na sedmém místě.

Jenže na jaře se Hunterová zranila, přetrhla si achilovku a je velmi pravděpodobné, že do této sezony už ani nestihne znovu naskočit.

A tak se Siniaková musela začít ohlížet po jiné parťačce. Nakonec ji našla na Instagramu.

"Katka mi tam napsala zprávu, jestli vím, co se stalo a jestli bych si nechtěla zahrát s ní. Nejdřív jsem se cítila hrozně, že získávám spoluhráčku takovým způsobem, ale pak převážilo to, že jsem tušila, že by tohle spojení mohlo fungovat," přiznala Američanka Townsendová v rozhovoru pro Tenis Channel.

S tou jsou díky aktuální jízdě do finále Wimbledonu momentálně na průběžném 13. místě mezi páry letošní sezony.

Měly spolu hrát i na antukovém grandslamu v Paříži, tam ale byla zraněná pro změnu Towsendová, a tak Češka našla na poslední chvíli jinou americkou parťačku Cori Gauffovou, se kterou vyhrála už osmý grandslamový titul. Takže díky dvěma tisícovkám bodů by měla i s ní šanci se o závěrečný Turnaj mistryň poprat.

"Znamená to pro mě hodně. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že si každý grandslam zahraju s někým jiným, tak tomu určitě nebudu věřit," uvedla. "Doufám, že to potvrzuje moji pozici a lidé si mě budou všímat, že jsem opravdu dobrá deblistka," doplnila.

V první třináctce letošního žebříčku párů tedy Siniaková figuruje hned třikrát. Tím se nemůže žádná deblistka na světě. Zároveň si zajistila posun na minimálně třetí místo žebříčku čtyřhry. Kdyby s Američankou Wimbledon vyhrály, byla by dokonce druhá.

Proti nim se v sobotu zhruba od 18:30 postaví aktuálně nejsilnější pár na okruhu kanadsko-novozélandská dvojice Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

"Doufám, že to bude hezký český den. Přeju Báře Krejčíkové, ať se jí zadaří v singlovém finále, a doufám, že se zadaří i nám. Bylo by to skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den," přeje si Siniaková.

Sama ještě neví, s kým pak bude hrát poslední grandslam sezony US Open. Klidně by mohla být ve hře i čtvrtá parťačka.

"Budu to řešit až po Wimbledonu. Uvidíme. Můžu (čtvrtou změnu) pro zajímavost udělat, ale když se mi tak zadařilo a vrátila se mi naděje na Turnaj mistryň, tak to asi budu zvažovat i z tohoto pohledu," dodala česká tenistka.