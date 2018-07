Siniaková byla nadšená ze světel v královské lóži. Jen šaty na galavečer si musela půjčit

před 1 hodinou

Plná dojmů z galavečeru a s naleštěným pohárem se vrátila tenistka Kateřina Siniaková z Wimbledonu.

Praha - Čerstvá deblová šampionka z londýnské trávy s Barborou Krejčíkovou se v Praze dlouho nezdrží, tento týden totiž bude hrát antukový turnaj kategorie ITF v Olomouci.

"Přechod to sice bude těžký, ale uvidíme. Zatím se cítím dobře, takže není proč turnaj vynechat," uvedla 36. hráčka světového žebříčku ve dvouhře, která bude při přesunu z trávy na antuku plnit roli turnajové jedničky.

Na letišti dostala velkou kytici a z krabice vyndala stříbrný pohár. "Je krásný. A je neuvěřitelné, co se nám povedlo. Jsem moc ráda, že jsme vyhrály. Pocity a všechno bylo úžasný," řekla dvaadvacetiletá hráčka pražské Sparty.

Po sobotním triumfu si v neděli s Krejčíkovou užily v červených šatech tradiční galavečer šampionů z All England Clubu. "Šaty jsem měla půjčené. Je super se hezky obléknout a potkat se s hvězdami," řekla Siniaková. "Byl to zdlouhavý večer, ale stojí za to."

Slavnostní večer si dvaadvacetileté Češky užily už před pěti lety po juniorském deblovém titulu. "Teď to bylo jinde, na hezčím místě," uvedla Siniaková. Letos se fotily a daly se do řeči s vítězem dvouhry Srbem Novakem Djokovičem. "Moderátor říkal, že jsme první pár, který vyhrál Wimbledon v juniorech i dospělých, takže jsme se o tom trošku bavili. On nám gratuloval a my jsme gratulovaly jemu," řekla Siniaková.

Galavečer zařadí mezi krásné vzpomínky, ale největší má z kurtu. První je moment po vyhraném finále. "A poté, když jsme šly do královské lóže, kde jsme zvedly vítězný pohár, to byl úžasný pocit. Všechna světla šla na nás, všichni na nás koukali, byl plný centrkurt, tak to je silná vzpomínka," rozplývala se Siniaková.

Z posledních čtyř grandslamových turnajů má dva deblové tituly s Krejčíkovou a jednu účast ve finále, do kterého došla loni na US Open s Lucií Hradeckou. "Po boku Lucky to bylo skvělé. Ona už grandslam vyhrála a vytáhla mě do prvního finále. Teďka jsem táhla já Báru, s kterou jsme obě skvělé deblistky," řekla.

Zdůraznila, že prioritou je pro ni dvouhra, ale jedním dechem dodala, jak hraje čtyřhru ráda. Nezapře v sobě hravost. "I ten ženský tenis je teď deblovější, je hodně aktivní, všichni se snaží chodit na síť. Jsme tam dvě a občas je to větší sranda, než když tam jsem sama a všechno musí sama zvládat," uvedla Siniaková.

Porovnávat vítězství na Roland Garros a ve Wimbledonu nechtěla. "Vážím si obou, je to velký úspěch," řekla. Na konci léta mohou s Krejčíkovou stejně jako v roce 2013 v juniorkách zkompletovat hattrick. "Půjdeme na US Open zápas od zápasu, ale když přidáme třetí (titul), tak to bude pohádka," zasnila se.