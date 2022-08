Tohle nebude mít šťastný konec, říká Navrátilová o Sereně. Ostatní jsou diplomaté

Zraky tenisového světa jsou upřeny do New Yorku, poslední turnaj své obdivuhodné kariéry odehraje na US Open čtyřicetiletá Serena Williamsová. Podle Martiny Navrátilové ale nepůjde o šťastné loučení.

Získala třiadvacet grandslamových titulů, vyrovnání rekordu Margaret Courtové, na které její fanoušci marně čekají přes pět let, ale Serena Williamsová s největší pravděpodobností nestihne. Související US Open žalovala, teď se snaží o návrat. Princeznu tenisu ale čeká česká hrozba Na US Open se mezi elitou představí naposledy. Bezprostředně po svém vyřazení nadobro odloží rakety, díky nimž na prize money vydělala rekordních 94,6 milionů dolarů. Legendy světového tenisu pár dní před začátkem závěrečného grandslamu sezony chrlí své predikce. Může slovutná Američanka ještě jednou zamíchat kartami? Martina Navrátilová si to nemyslí. "Ten popelkovský šťastný konec tam pro Serenu nevidím," řekla agentuře Reuters rodačka z Prahy, která získala o pět singlových grandslamových trofejí méně než Serena. "Podle toho, jak se jevila v poslední době, to skutečně nevypadá, že by měla udělat nějaký zázračný comeback a vyhrát turnaj," dodala Navrátilová. Poslední výsledky a výkony Williamsové jí dávají jednoznačně za pravdu. Letos americká ikona zahájila sezonu až ve Wimbledonu a v prvním kole prohrála velkou bitvu s Francouzkou Harmony Tanovou. Nyní nepřesvědčila ani na severoamerických betonech. V Torontu sice první zápas vyhrála, poté jí ale brzkou stopku vystavila Švýcarka Belinda Bencicová. Další porážka přišla minulý týden v Cincinnati. V prvním kole Williamsovou s potupným kanárem vyprovodila úřadující šampionka US Open Britka Emma Raducanuová. Související Bizarní nápad. Azarenkovou pozvali na exhibici pro Ukrajinu, pak ji raději vyloučili 2:01 Letošní bilance tak čítá jediné vítězství a tři porážky. Serena je na žebříčku až v sedmé stovce. "Dalším faktorem je stres. Vědomí, že jde o její poslední turnaj, rozhodně nepomůže. Ale pokud by tohle někdo dokázal překonat, byla by to Serena," nechtěla Navrátilová svou krajanku odepsat úplně. Williamsová oznámila svůj konec v časopise Vogue a snažila se ze svých beder přece jen sejmout část tlaku. Uvedla, že nesnáší loučení a nechce proto v New Yorku žádné fanfáry nebo slavnostní ceremoniály. Podle Navrátilové půjde i tak o nesmírně psychicky složité chvíle. "Když jsem končila já v roce 1993, řekla jsem médiím, že to bude můj poslední rok. To byla chyba, protože každý jednotlivý turnaj byl strašlivým vodopádem slz," zavzpomínala Navrátilová. Ta se vyjádřila k šancím Sereny poměrně jasně, jiné tenisové osobnosti jsou o něco diplomatičtější. John McEnroe pro New York Post uvedl, že by Williamsovou mohl k výrazně lepšímu projevu vybičovat dav na největším tenisovém stadionu světa, kurtu Arthura Ashe. "Na divácích bude hodně záležet. Jistě, může to být konec v prvním kole, klidně se ale Serena může rozjet a udělat velkou šňůru," konstatoval třiašedesátiletý McEnroe. Související Kvitová se bude vdávat. Vaněk ji ve Wimbledonu požádal o ruku Serena však podle něj musí mít štěstí na soupeřky. "Velmi bude záležet na tom, kdo půjde proti ní. Ale podle mě se může stát cokoli. Je to otevřené," dodal a za klíčové označil, jak se Serena dokáže ve čtyřiceti letech hýbat, bránit se a také regenerovat. Williamsovou nicméně přirovnal k největším sportovním osobnostem historie, boxerovi Muhamadu Alimu, Michaelu Jordanovi či Tomu Bradymu. Serenu odmítl odepsat také Andy Roddick. A to navzdory tomu, že bude rodačka ze Saginaw v Michiganu, která vyrůstala společně se svou sestrou Venus pod dohledem otce/trenéra Richarda Williamse v nebezpečném prostředí losangeleského Comptonu, středobodem "velkého cirkusu". "Bude to Serenina show, to je jasné. A právem. Opravdu doufám a věřím, že nám může dát další thriller. Obecně asi nejsou očekávání velká, ale poslouchejte, vsadil jsem proti Sereně v minulosti několikrát a pak jsem vypadal jako blbec," řekl bývalý první hráč světa, který je o rok mladší než Williamsová. Kariéru přitom ukončil už před deseti lety.