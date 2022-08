Úřady mlčí, Djokovič bude čekat do poslední chvíle. Je to vtip, vzteká se McEnroe

Novak Djokovič se stále nevzdal naděje na US Open. Závěrečný grandslam sezony začíná v New Yorku už příští pondělí a podle současných pravidel nemůže neočkovaný tenisový šampion přicestovat do země. Úřady už před dvěma týdny oznámily, že se chystá zmírnění restrikcí, oficiálně k němu ale stále nedošlo.

Novak Djokovič je doma v Srbsku a pokračuje v poctivé přípravě na slavný turnaj, který ovládl v letech 2011, 2015 a 2018. Maká naplno, přestože se každým dnem dramaticky snižují jeho šance. Související Není pravda, že jsem měla 700 drinků. Fanynka žádá od Kyrgiose odškodnění Jednadvacetinásobný grandslamový vítěz je připraven v případě schválení změn pro vstup do USA okamžitě sednout na letadlo a absolvovat přibližně desetihodinový let do dějiště tenisového svátku. Djokovič je na turnaj přihlášený a čekat hodlá do poslední chvíle. S největší pravděpodobností tedy bude součástí čtvrtečního losu, který mu určí soupeře do prvního kola. Na začátku července vyhrál pětatřicetiletý tenista posedmé v kariéře Wimbledon, od té doby ale neodehrál jediný zápas. Kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru nemohl odcestovat na turnaje v kanadském Montrealu ani americkém Cincinnati. Jeho chorvatský kouč Goran Ivaniševič mluvil o mizivých nadějích na start v New Yorku, ty ale přece jen v srpnu o něco vzrostly. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je zodpovědné za zdraví a bezpečnost obyvatel USA, tehdy vydalo nové pokyny uvolňující nastavená pravidla. Související "Stará, ale hrdá." Kvitová jela z nuly na sto, zaujala upřímností o ženském tenisu Jenže dva týdny po oznámení vládní agentura pravidla pro cestování do země stále neaktualizovala. Nadále tak platí nařízení o plném očkování proti covidu. Nejnovější aktualizace se prý stále přezkoumává. Výjimka z pravidel očkování je přitom vyloučena a Djokovičovi nijak nepomůže ani Americká tenisová asociace (USTA). Veřejné mínění je - na rozdíl od ledna, kdy z podobných důvodů nakonec nemohl hrát Australian Open a byl vyhoštěn ze země - spíše na straně srbského hráče. Související Lendl nechce, aby souboj Djokoviče s Nadalem rozhodla politika. Není to fér, říká Petici už podepsalo téměř 50 tisíc lidí a Djokoviče hlasitě podporují mnozí tenisoví kolegové, v poslední době například Daniil Medvěděv či John Isner. Ten případnou neúčast Djokoviče označil za "naprosté šílenství". V uplynulých dnech už podruhé vystoupil legendární John McEnroe. "Zákaz příletu pro neočkované cizince je v této fázi pandemie hodně nevhodný. Není to fér a celé to považuji za vtip," uvedl bývalý americký tenista. "Já bych si na jeho místě jednoduše nechal dát vakcínu, abych mohl turnaj absolvovat, ale on má velmi silné přesvědčení a to by se mělo respektovat. Zejména nyní, kdy s covidem žijeme dva a půl roku a víme o něm už hodně," rozčílil se McEnroe. "Je až směšné, ale zároveň velmi hloupé nenechat Novaka hrát," dodal.