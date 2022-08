US Open žalovala, teď se snaží o návrat. Princeznu tenisu ale čeká česká hrozba

Školy by měly dostat podporu od státu na úhradu energií. Peníze by měl získat jejich zřizovatel. Přesná podoba pomoci by měla být jasná v první polovině září. Na tiskové konferenci to řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Podle něj jsou některé návrhy už připraveny, ještě se o nich jedná.

"Počítá se s tím, že prostřednictvím zřizovatelů budou školy získávat finanční prostředky právě proto, aby zvýšenou sazbu energií zvládly. Nebude to program studená sprcha či otužování do škol, ale skutečně podpora energií. Zvládnutelné by to být mělo," uvedl ministr. Podle něj bude nezbytné kvůli drahým energiím rozpočty škol podpořit.

Balaš řekl, že o podpoře by mělo být jasno v první polovině září. "Je lépe podpořit školy, je to ekonomicky a energeticky méně náročné než držet děti doma. Domácnosti tak nemusí topit. Je logická úvaha podpořit děti, aby zůstaly ve škole. Tímto směrem se budou ubírat i kroky vlády," uvedl.

Balaš zmínil, že podporu by měly získat základní, střední a také vysoké školy. Ty podle ministra zvažují i další opatření. Rektoři diskutují třeba o posunutí semestru do teplejších měsíců, dřívějším zahájení výuky či přesunu zkouškového období, přiblížil ministr.