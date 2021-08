Serena na odpis? Je to konec jedné éry, další grandslam už nepotřebuje, tvrdí experti

Na londýnské trávě uklouzla hned v prvním zápase, zranila se a od té doby tenisový svět na návrat Sereny Williamsové čeká. Během domácího US Open to ale nebude. Její podkolenní šlacha se stále nedala dohromady a brzy čtyřicetiletá Američanka musí zůstat na marodce. Pro některé experty je to důkaz, že konec její kariéry visí ve vzduchu.

Od US Open 1997 se nestalo, že by na tenisovém grandslamu chyběla celá trojice hrajících legend Roger Federer, Rafael Nadal a Serena Williamsová, až letos a opět v New Yorku.

"Je to konec jedné éry," komentoval situaci na Twitteru po odstoupení americké tenistky redaktor The New York Times Ben Rothenberg.

Podle některých expertů to znamená, že Američanka na prahu čtyřicítky vyhlíží konec kariéry. "Visí to ve vzduchu. Je otázka, zda bude hrát Australian Open příští rok. Stárne, na kurtu víc a víc trpí. Nejspíš to ještě jednou na kurtu zkusí a pak skončí," odhaduje budoucnost Matt Cronin ze serveru Tennis.com.

Trenér mladší ze sester Williamsových Patrick Mouratoglou o něčem takovém nechce ani slyšet.

"Když se Serena odhlašuje z turnaje, je to pro ni jako by se vzdávala. V týmu jsme si ale vše vyhodnotili a nastoupit do US Open by bylo obrovské riziko, kdyby se hrálo až za tři týdny, tak bychom byli připraveni, ale takhle je příliš brzo," řekl webu Tennis Majors.

Zároveň ale dodal, že stále neví, jak to s jejím návratem na kurt bude dál. "Teď se vzpamatovává z toho, že nebude hrát v New Yorku. Pak si na to musíme sednout a pobavit se, jestli zkusí ještě nějaký turnaj letos, nebo se připraví na začátek příští sezony," dodal trenér.

Pro Williamsovou byl po návratu z mateřské hnacím motorem zisk 24. grandslamového titulu, kterým by dohnala Australanku Magaret Courtovou. Ta sice stejný počet trofejí posbírala na přelomu zavedení otevřené éry, kdy se amatérský tenis spojil s tím profesionálním, ale i tak její rekord platí jako ten absolutní.

"Serena ale nemusí nikomu nic dokazovat. Myšlenka toho, že by měla být v budoucnu považována za méně úspěšnou hráčku, než byla Courtová, je scestná. Další grandslam k tomu nepotřebuje," napsala ve sloupku pro The Washington Post dlouholetá sportovní reportérka Sally Jankinsová.

Podobně to vidí i jiná legenda Martina Navrátilová. "Pořád je to Serena, jestli u jejího jména bude svítit číslo 24, nebo ne, nic to nezmění. Na druhou stranu jen ten, kdo to nikdy nezkusí, nikdy nikoho nezklame. Nedivím se, že se pořád vrací na kurt," uvedla někdejší československá reprezentantka.

V neprospěch Williamsové hraje věk. Přesně za měsíc rodačka ze Saginaw v Michiganu oslaví 40. narozeniny. Pozornost navíc tříští mezi tenis a téměř čtyřletou dceru Alexis Olympii.

"Nikdo z hráčů si neumí představit, že by ještě ve čtyřiceti hrál profesionálně tenis. Je to extrémně náročný sport, zranění přibývají a vy potřebujete víc a víc času na rekonvalescenci. Ale doba je taková, že při správném přístupu a životosprávě můžete hrát dlouho," věří jí pořád Mouratoglou.

Americká tenistka není ale zdaleka jediná, kdo je na konci sezony v "nepoužitelném stavu". Z US Open se vedle dalšího čtyřicátníka Federera a Španěla Nadala odhlásila také Serenina starší sestra Venus nebo Rakušan Dominic Thiem. Pozitivní test na covid pak vyřadil domácí Sofii Keninovou.