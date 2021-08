Když nezvládá média, ať raději nehraje. Hantuchová se opřela do Ósakaové

Naomi Ósakaová a mediální povinnosti profesionálního sportovce. Jedno z předních tenisových témat letošní sezony rezonuje i před blížícím se US Open. Nejnověji se k němu vyjádřila bývalá slovenská hvězda Daniela Hantuchová.

Ta k přístupu čtyřnásobné grandslamové šampionky zaujala kritický a nechápavý postoj.

"Tiskové konference jsou prostě součástí naší práce. Přesně to se totiž skrývá za označením profesionální sportovec," uvedla Hantuchová v rozhovoru pro magazín Tennis365.

"Pokud nejsi připravená na tiskovku, bylo by lepší vůbec na turnaji nehrát. Bez médií bychom nikdy nevydělávaly takové peníze, tak jednoduché to je," prohlásila semifinalistka Australian Open z roku 2008.

Potíže třiadvacetileté japonské superhvězdy s médii se naplno projevily v květnu na začátku pařížského Roland Garros.

Ósakaová oznámila, že po svých zápasech nebude navštěvovat povinné tiskové konference. Byla ochotná platit pokuty, jenže poté, co vyšlo najevo, že opakované porušení pravidel může vést až k diskvalifikaci z grandslamů, z French Open raději sama odstoupila.

Svěřila se pak, že tiskovky mají výrazně negativní vliv na její duševní zdraví. Japonka si dala pauzu nejen od novinářů, ale i od tenisu.

Návrat k mediálním povinnostem minulý týden v Cincinnati ale dopadl neslavně, po dotazu jednoho z regionálních žurnalistů se Ósakaová rozplakala.

Přesto Hantuchová postoj japonské superhvězdy nepovažuje za ospravedlnitelný.

"Když nastoupí do turnaje a řekne, že nebude dělat tiskovky, je to jako říct: Budu hrát, ale jen když mi soupeřky budou hrát do bekhendu. Nebo: Dnes se mi nechce podávat, tak budu jen na returnu. Je to neuctivé vůči pořadatelům turnajů," řekla někdejší sedmá hráčka světového žebříčku.

"Obzvlášť v dnešní době, kdy víme, kolik úsilí stojí pořádat turnaje," dodala.

Podle Slovenky je návštěva tiskové konference tím nejmenším, co může profesionální sportovec udělat. "Není žádná jaderná fyzika posadit se na půl hodiny před novináře a povídat si o sportu, který milujete."

Hantuchová přišla i s narážkou na disproporci v tom, jak aktivní je Ósakaová na sociálních sítích a jak na druhou stranu nerada hovoří s médii. "Pokud ze sebe chce shodit nějaký tlak, nejlepší by nejspíš bylo vyhýbat se sociálním sítím. S tím bych začala," poradila na dálku.

"Všichni hráči mají nějaké problémy mimo kurt, je to součást života. Osobně bych to tolik nesdílela s celým světem, raději bych vyhledala profesionální pomoc, možná na chvíli odešla do ústraní, abych získala novou perspektivu a chuť," zkusila se Hantuchová vcítit.

Ačkoliv osmatřicetiletá rodačka z Popradu chápe, jak náročný musí být život přímo ve světlech těch nejjasnějších reflektorů, docházení na tiskové konference je podle ní "to nejmenší, co může hráčka udělat pro pořadatele turnajů".