Serena po 23 letech setřásla červené X. Válčící Kyrgios čichal, čichal marihuanu

Serena Williamsová na posledním grandslamu kariéry začíná míchat kartami. Američanka v New Yorku vyřadila světovou dvojku a postoupila do třetího kola US Open. Skvěle hraje i další stárnoucí tenisová ikona, Andy Murray. Ze hry už jsou obě loňské finalistky i Barbora Krejčíková. Podívejte se na fotografie z dění třetího dne.

