Sejdeme se v Palermu. Tenisové turnaje ATP a WTA Tour se vrátí na scénu v srpnu

Tenisové organizace připravily nouzový kalendář pro závěr sezony, která je od března přerušená kvůli pandemii koronaviru.

WTA Tour začne 3. srpna v Palermu, ATP Tour zahájí program 14. srpna turnajem ve Washingtonu. Potvrzený termín od mezinárodní federace ITF má i grandslamové Roland Garros, na pařížské antuce se bude hrát od 27. září do 11. října.

Profesionální tenis se vrátí na kurty po pětiměsíční pauze, v současnosti se hrají jen exhibiční soutěže. Podle aktuálních předpokladů se budou turnaje konat bez diváků a za přísných hygienických opatření. Plány se ale mohou podle vývoje situace změnit.

WTA počítá do konce roku s dvacítkou akcí a listopadovým vyvrcholením na Turnaji mistryň v Šen-čenu. ATP zatím zveřejnila program s termíny jen do Roland Garros. "Je to výsledek společného úsilí a já doufám, že budeme moci podle vývoje situace přidat do kalendáře další turnaje," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Od 22. srpna je pro tenisty a tenistky připraven společný turnaj Masters, který ale bude místo tradičního Cincinnati hostit newyorský areál ve Flushing Meadows. Po něm bude od 31. srpna následovat grandslamové US Open.

Pro muže začne antuková sezona v druhém týdnu US Open turnajem v Kitzbühelu, ženy čeká Istanbul. Poté budou jako příprava na Roland Garros následovat opět společné akce v Madridu a Římě.

Světová tenisová sezona je přerušená kvůli pandemii koronaviru od března a zrušen byl mimo jiné slavný Wimbledon. Ženy naposledy hrály v prvním březnovém týdnu v Monterrey a Lyonu, muži měli před březnovou daviscupovou kvalifikací naposledy turnaje v Santiagu de Chile, Acapulcu a Dubaji.