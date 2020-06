Tenisový grandslam US Open se v New Yorku uskuteční v původním termínu od 31. srpna do 13. září. Hrát se bude podle očekávání bez diváků a za přísných hygienických i bezpečnostních podmínek. Oznámil to místní guvernér Andrew Cuomo.

Světová tenisová sezona je přerušená kvůli pandemii koronaviru od půlky března a zrušen byl mimo jiné posvátný Wimbledon. Antukové French Open bylo z května přeloženo na konec září. Na US Open se budou moci tenisté a tenistky pohybovat prakticky jen mezi kurty a hotelem a řada z nich už avizovala, že neví, zda se do Ameriky vůbec vypraví.