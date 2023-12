Saúdové dobývají tenis, mají i Djokoviče. Nakonec si koupí každého, tuší Navrátilová

Obavy tenisových osobností se začínají naplňovat, další součástí rozsáhlého saúdského "sportswashingu" bude právě jejich odvětví. Na konci roku přijedou do Rijádu na lukrativní exhibici dvě nejzářivější současné hvězdy: Novak Djokovič a Carlos Alcaraz. Půjde o silný vzkaz. Mocní a draví Saúdové už sahají po vlastnictví velkých a významných turnajů.

Zámožné saúdskoarabské skupině Public Investment Fund napojené na korunního prince a faktického vládce království Muhammada bin Salmána už se podařilo výrazně zahýbat světem golfu, formule i fotbalu, stále ale nemá dost.

Podle všech indicií je na řadě tenis.

Mužská tenisová asociace ATP už v létě prostřednictvím svého šéfa Andrey Gaudenziho přiznala, že se Saúdy jedná o vstupu na tenisovou tour, v říjnu pak přišly první konkrétní informace.

Saúdové mají eminentní zájem koupit hned dva z nejprestižnějších turnajů mimo grandslamy: podniky v americkém Miami a španělském Madridu, kde hrají nejlepší tenisté i tenistky v březnu, respektive na přelomu dubna a května. Podle magazínu The Athletic už se investiční fond připravil na jejich převzetí.

Saúdskoarabský vliv v tenise nenápadně roste a ne každému je podobný vývoj po chuti.

Pravidelně se proti saúdskoarabským snahám ukousnout si významný díl z tenisového koláče vyjadřuje česko-americká legenda Martina Navrátilová. Přes své výhrady je však přesvědčená, že masivnímu přísunu petrodolarů do tenisu už tak jako tak nikdo nezabrání.

"Jejich zdroje jsou obrovské, proti takovým penězům je obtížné bojovat. Myslím si, že je nevyhnutelné, že si nakonec koupí každého. Není otázka, jestli se to stane, ale kdy se to stane," uvedla v podcastu americké novinářky Kary Swisherové.

Pro Navrátilovou je Saúdská Arábie neakceptovatelnou zemí, která dlouhodobě omezuje svobodu projevu, práva žen či LGBT komunity a sport využívá ke zlepšení své pošramocené pověsti.

Osmnáctinásobná grandslamová vítězka ve dvouhře proto apeluje na tenisové organizace, aby případné dohody alespoň využily k tlaku na místní vládce.

"Nedávejte jim turnaje, dokud neprokážou, že dělají změny. Žena se tam stále nemůže rozvést s mužem, nespravedlnost je tam do očí bijící, nehledě na strašné zákony zaměřené proti homosexuálům," prohlásila Navrátilová.

V minulém týdnu Saúdská Arábie poprvé hostila v Džiddě Next Gen Finals, Turnaj mistrů pro mladé tenisty do 21 let. Smlouvu má uzavřenou na další čtyři roky.

Do Rijádu se navíc chystají Novak Djokovič a Carlos Alcaraz, po Vánocích zde odehrají lukrativní exhibici. Chybět nebudou ani špičkové hráčky: Běloruska Aryna Sabalenková a Tunisanka Uns Džábirová. Oba zápasy se budou konat v ultramoderní Královské aréně pro 40 tisíc diváků postavené za pouhé dva měsíce.

Dva aktuálně nejlepší světoví hráči se kvůli účasti na exhibici stali terčem ostré kritiky, ani jeden z nich na ni ale nereagoval.

Když byl srbský velikán Djokovič v létě na Wimbledonu tázán, co si myslí o budoucnosti tenisu v zemi, která prokazatelně porušuje lidská práva, reagoval neutrálně.

"Osobně si myslím, že bylo jen otázkou času, kdy se tyto snahy objeví a oni se pokusí vstoupit do tenisu. Vidíme, co se v posledních letech děje ve fotbale, hvězdní hráči chodí do Saúdské Arábie kvůli ohromným penězům. Je třeba nastavit dohody, které uchrání integritu, tradici a historii našeho sportu," uvedl nyní už čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz.

I z vyjádření tenisových funkcionářů zatím vyplývá, že jim tenisové tradice dělají větší starosti než otázka lidských práv.

Šéf ATP Gaudenzi Saúdům vzkázal, že se budou muset držet respektu k historii sportu, k současnému produktu a nestavět se proti aktuálnímu nastavení tenisové tour.

"Musíte zachovat něco, co je téměř posvátné: pravidla hry. Toto není videohra, toto není film," prohlásil emotivně Ital.

Podle lidskoprávních organizací v čele s Amnesty International chce Saúdská Arábie před světem pomocí sportovních událostí "vyprat" svůj obraz, což arabské království odmítá.

Investice do sportu prý mají podpořit místní ekonomiku, i to ale kritici vidí jako problém, Saúdská Arábie totiž už osm let vede tak trochu zapomenutou válku se sousedním Jemenem.

Prakticky za veškerými investicemi stojí Public Investment Fund spravovaný korunním princem a premiérem země Muhammadem bin Salmánem. Osmatřicetiletý princ patří se jměním odhadovaným na 7,5 bilionu korun k nejbohatším lidem světa a podle západních médií stojí mimo jiné za vraždou nepohodlného novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018.

Pojmu "sportswashing" se v září vysmál ve svém prvním anglicky mluveném rozhovoru pro Fox News.

"Jestli mi sportswashing zvýší hrubý domácí produkt o jedno procento, budu v tom pokračovat. Chci nárůst o dalších jeden a půl procenta a budu na tom usilovně pracovat. Říkejte si tomu, jak chcete, my toho dosáhneme," uvedl.

Saúdská Arábie se chce výhledově zařadit mezi deset nejnavštěvovanějších turistických destinací planety, nejexponovanější sportovní akce ji k tomu mají nasměrovat.

Aktuálně je jediným kandidátem na pořadatelství fotbalového mistrovství světa v roce 2034, konají se zde závody formule 1 i elektrické formule E a v lednu bude země už popáté hostit Rallye Dakar.