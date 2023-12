"Bude už zrezivělý." Experti uzdravenému Nadalovi příliš nevěří, rýpl si i Fritz

Ta zpráva prvního prosince obletěla svět. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal se po téměř ročním zranění kyčle vrátí v lednu do akce. Po tak dlouhé pauze ale odborníci španělskému tenistovi, který přiznal, že příští rok bude pro něj nejspíš tím posledním na okruhu, příliš nevěří.

Poslední zápas odehrál hvězdný Španěl 18. ledna na Australian Open, od té doby se topil v bolestech kyčle, absolvoval dokonce operaci a zabalil celou sezonu.

Nyní ohlásil, že je připravený na to, aby na přelomu nového roku absolvoval hned první turnaj v Brisbane.

"Donedávna jsem nevěděl, jestli vůbec ještě budu hrát tenis. Teď vím, že ano. Po roce je načase vrátit se zpět," ohlásil.

Bývalá světová jednička ovšem kvůli vynucené pauze spadla až do sedmé světové stovky.

Na kvalifikaci do turnajů sice může využít chráněný žebříček, protože ale chyběl na okruhu v podstatě rok, na nasazení do turnaje už ranking využít nemůže.

A tak reálně hrozí, že se Nadal potká s těmi největšími hvězdami hned v prvních kolech turnajů.

"To mi přijde šílené. Celou dobu jsem věřil, že se ještě vrátí, vždyť je to Rafa, i když teď asi bude zrezivělý. Ale stejně to bude hrozně zvláštní potkat ho hned v prvním kole," prohlásil například desátý hráč světa Američan Taylor Fritz.

Euforii fanoušků z návratu antukového krále brzdí také Rick Macci, někdejší kouč sester Williamsových nebo Marie Šarapovové.

"Bude to mít těžké. Jak stárnete, ztrácíte pohyblivost. Mladší kluci ucítí, že jste zranitelní, a víc si dovolí," líčil Macci v rozhovoru pro Tennis Infinity.

Připomněl, že dřív hlavně na cihlové drti pro spoustu tenistů skončil zápas ještě před tím, než proti tenistovi z Mallorky nastoupili na kurt. Teď to podle něj platit nebude.

"Samozřejmě přeju Rafovi hodně štěstí, ale nemyslím si, že bude na stejné úrovni jako dřív. Nepovažuju ho za favorita grandslamu," prohlásil Macci.

Nadal už v průběhu letošní sezony uvedl, že po nadcházejícím roce nejspíš ukončí kariéru.

Ještě by si však chtěl zahrát na olympijských hrách v Paříži a také na Roland Garros, kde je se 14 tituly rekordmanem pařížského grandslamu.