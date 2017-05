Šafářová triumf v Praze neobhájí, kvůli nemoci odstoupila

před 54 minutami

Lucie Šafářová měla nastoupit k zápasu druhého kola proti Kristýně Plíškové, ale pro nemoc z Prague Open odstoupila a titul neobhájí.

Praha - Obhájkyně titulu Lucie Šafářová kvůli nemoci odstoupila z tenisového turnaje WTA v Praze. Dnes měla nastoupit k zápasu druhého kola proti Kristýně Plíškové.

Třicetiletá Šafářová krátce před turnajem prodělala angínu, antibiotika dobrala v neděli. V úterý udolala Slovenku Kristinu Kučovou po setech 3:6, 7:5 a 6:3, ale pak se její zdravotní stav znovu zhoršil.

"Včera jsem se pokoušela hrát, dokonce to dopadlo vítězně, ale dnes se mi stav trochu zhoršil, od rána se necítím dobře a musím odstoupit," řekla na krátkém brífinku novinářům.

"Nebylo to ideální nastoupit takhle brzo po dobrání antibiotik, ale říkala jsem si, že to zkusím. Včera jsem se s tím ještě nějak poprala, ale dnes už to nešlo. Hrozně mě to mrzí, těšila jsem se, obhajovala jsem titul, ale zdraví mě nepustilo," dodala.

Finalistka Roland Garros z roku 2015 se letos posunula z 63. na 37. místo žebříčku WTA. Body za triumf v Praze ale kvůli zdravotním problémům neobhájí. Po turnajové jedničce Karolíně Plíškové, která vypadla v prvním kole, přišel pražský turnaj o další českou nasazenou hráčku. Šafářová byla pátá nasazená.

Brněnská rodačka by i tak ráda stihla turnaj v Madridu. "Začíná už v sobotu, ale pokud bych se dokázala za pár dnů dát dohromady, nebo kdyby mi pořadatelé dali pozdější start v turnaji, tak bych to zkusila. Pokud ne, tak se alespoň pokusím dát dohromady na turnaj v Římě a potom na Paříž," uvedla Šafářová