Šafářová v Miami září a míří zpět na vrchol: Díky bohu jsem zdravá, znamená to pro mě moc

Česká tenistka se vrací do někdejší optimální formy, v Miami září a po turnaji se jistě posune zpět do elitní třicítky světového žebříčku.

Miami - Rok a půl čekala na další významnou výhru nad špičkovou světovou hráčkou. Od května 2015, kdy na French Open slavně vyřadila tehdejší světovou dvojku Marii Šarapovovou a dotáhla to až k životnímu finále, prožívala Lucie Šafářová těžké časy.

Sezonu ještě dotáhla k prvnímu kariérnímu Turnaji mistryň, kde dokázala porazit další elitní hráčku Angelique Kerberovou, byla poprvé v životě světovou pětkou, nejlepší rok kariéry jí ale v závěru pokazilo zákeřné virové onemocnění.

Dlouhé měsíce pak české tenistce trvalo, než se znovu přiblížila své tehdejší výkonnosti. Nyní už můžeme s úlevou a radostí říct: Lucie Šafářová je zpět a může porazit kohokoli. Světová špička se musí mít před uměním třicetileté rodačky z Brna znovu na pozoru.

Na turnaji Miami totiž momentálně šestatřicátá tenistka rankingu předvádí fantastický tenis. Experti i diváci jsou její hrou uneseni. Šafářová je miláčkem publika a odměňuje se mu skvělou podívanou.

Pondělní osmifinále proti Slovence Dominice Cibulkové bylo ozdobou turnaje. A Šafářová těžký duel zvládla. Vyhrála 7:6, 6:1 a poprvé od závěru roku 2015 porazila soupeřku z elitní desítky.

"Cítím se teď zdravá… Díky bohu!" smála se Češka po důležitém vítězství. Sebevědomí po takových výhrách roste. Doslova bují. A Šafářová si to moc dobře uvědomuje. "Musím toho využít a snažit se posouvat své limity stále výš a výš," potvrdila svěřenkyně kouče Františka Čermáka, že má stále ty nejvyšší možné cíle.

"Vítězství nad Dominikou pro mě znamená opravdu moc. Je to skvělý pocit zase bojovat proti nejlepším hráčkám, být schopná je porazit. Znamená to, že můj level hry je zase tady," vysvětlila Šafářová po utkání, které bylo mnohem dramatičtější, než napovídá výsledek druhého setu.

Hráčky bojovaly o každý míč, většina gemů šla přes shodu. Šlo o přetahovanou, v níž do poslední chvíle nebylo nic jistého. V poslední hře musela Češka odvrátit tři brejkboly, přičemž sama proměnila až třetí mečbol.

"Věděla jsem, že musím být opravdu silná a hrát co nejrychleji, nenechat Dominiku hrát její hru. Ona umí vrátit spoustu míčů zpět a je obrovská bojovnice. Takže jsem musela být opravdu ostrá a silná, což se mi povedlo," popsala svůj vrcholný výkon.

V Miami se do čtvrtfinále dostala vůbec poprvé. Už osmifinále bylo jejím místním maximem. "Za to jsem opravdu ráda, sehrála jsem skvělý zápas a těším se na další," prohlásila. V souboji o postup do semifinále čeká českou hráčku další těžká váha. Bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. Zápas je na programu v noci z úterý na středu středoevropského času.

"Caroline hraje zase skvělý tenis. Její hra je trochu podobná tomu, jak hraje Dominika. Prostě vrací spoustu míčů zpět. Musím být trpělivá, hrát agresivně a zkoušet chodit si pro vítězné balony," netajila se Šafářová s taktikou.

Ve vzájemné bilanci s Dánkou lehce zaostává, prohrává 3:4 na zápasy. Poslední duel se uskutečnil v roce 2015, na antuce ve Stuttgartu tehdy dominovala Wozniacká.

