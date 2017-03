Federer postoupil přes Del Potra do osmifinále turnaje v Miami

před 1 hodinou

Pětatřicetiletý Švýcar, kterého zastihl úvod sezony ve skvělé formě, předvedl téměř bezchybný výkon a vyhrál za 80 minut.

Miami - Roger Federer porazil v souboji grandslamových šampionů v třetím kole turnaje v Miami argentinského tenistu Juana Martína del Potra 6:3, 6:4. Pětatřicetiletý Švýcar, kterého zastihl úvod sezony ve skvělé formě, předvedl téměř bezchybný výkon a vyhrál za 80 minut.

"Myslím, že jsem si vítězství zasloužil víc. Byl jsem aktivnější. Rozhodovalo se z mojí rakety, tak to mám rád," uvedl Federer, jenž vzal Del Potrovi po jednom podání v každém setu.

Osmnáctinásobný grandslamový šampion, jenž turnaj Masters v Miami vyhrál v letech 2005 a 2006, prodloužil svou skvělou letošní bilanci. Od návratu na okruh po loňském zranění kolena vyhrál Federer 15 z 16 zápasů a získal tituly z Australian Open a Indian Wells.

"Udělal jsem maximum. On hrál dobře v brejkových momentech a myslím, že to byl jediný rozdíl mezi námi v zápase," řekl osmadvacetiletý Del Potro, jenž Federera porazil v památném pětisetovém finále US Open v roce 2009.

Čtvrtý nasazený Federer se dnes v osmifinále utká se Španělem Robertem Bautistou.

