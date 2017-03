To je taková ostuda, jsem úplně trapná, naříkala Strýcová. Skvělá Plíšková jí brnkala na nervy

před 25 minutami

Český souboj v osmifinále turnaje v Miami vyzněl jednoznačně pro Karolínu Plíškovou. Světová trojka prošla po jasném průběhu do čtvrtfinále, naopak Barbora Strýcová balí kufry.

Miami - Nezkrotný temperament Barbory Strýcové mohli v pondělí ocenit fanoušci na prestižním turnaji v americkém Miami.

Česká tenistka v souboji krajanek podlehla favorizované Karolíně Plíškové jednoznačně 1:6, 4:6 a její soupeřka, kolegyně z fedcupové reprezentace a v neposlední řadě dobrá kamarádka, jí svým takřka bezchybným výkonem pořádně zabrnkala na nervovou soustavu.

"Vždyť já uhrála snad čtyři míče za set, a to ještě v tom jediným gemu, co jsem vyhrála," uvítala Strýcová na lavičce svého trenéra Tomáše Krupu po prohraném úvodním dějství trvajícím pouhých jednadvacet minut.

Kouč se svou svěřenkyni snažil uklidnit a motivovat, to se mu ale příliš nedařilo. Strýcovou sužovala těžká frustrace z dosavadního průběhu utkání.

"To je ostuda. To je taková ostuda, já jsem úplně trapná," naříkala patnáctá nasazená hráčka. "Nejsi, musíš to zkusit, musíš do toho chodit," naléhal na ni trenér. "Ale já na to nemám. Necítím se na to," pokračovala Strýcová po svém. "To nevadí, stejně do toho pojď, vždyť je úplně jedno, kolik to skončí," uzavřel emotivní debatu Krupa.

Strýcová je velká bojovnice, a tak si samozřejmě nakonec dala říct a zkoušela zastavit místy drtivý tlak výborně hrající Plíškové. Chvíli se jí to dařilo. Na ztracené podání rychle reagovala re-brejkem a dostala se do vedení 2:1. Favoritka si ale jen vybrala slabší chvilku, vyrovnala a opět sebrala Strýcové podání.

Když si pak tenistka trenéra Krupu volala na kurt podruhé, tomu jakoby se za ní ani nechtělo. Dobře věděl, že je Strýcová znovu plná vzteku a negativních emocí. A tentokrát s nimi ani on vůbec nic nezmohl.

"Já to nedám, chápeš to?" zahájila hráčka řečnickou otázkou. "Jak si měla na začátku ty dva gemy, to bylo ono. Rozběháš jí a jde to," snažil se kouč chytit se nejlepších momentů Strýcové v zápasu.

Jenže třicetiletá hráčka nesouhlasila. "Nejde to, chápeš? Já do toho neumím jít, rozumíš tomu? Nevěřím tomu prostě, nemám sílu," láteřila. "To je právě ten zádrhel, že si myslíš, že to nejde. Přestaneš hrát a v tu chvíli se rozhoduje, je to o jednom dvou míčích. Když to budeš vzdávat, tak nemáš šanci, to je jasný," odvětil někdejší trenér Tomáše Berdycha.

"Ale já to neumím, chápeš?" uzavřela Strýcová rázně diskusi, kouče ani nenechala domluvit, popadla ručník a předčasně vyrazila na kurt. V šestém gemu druhého setu pak praštila raketou o zem, když přišla o naději dostat se k brejkbolu. Minuty hrůzy pak zakončila strašidelnou chybou na síti.

Plíšková se pak dostala do vedení 5:2, poté ovšem ztratila koncentraci a Strýcovou sama dostala do hry. Ta dokázala snížit na 5:4 a měla dokonce tři brejkboly na 5:5. Plíšková je ale odvrátila a utkání ukončila po hodině a dvanácti minutách, radosti přihlížejícího kouče Davida Kotyzy a přítele Michala Hrdličky.

Strýcová po mečbolu na síti podala kamarádce ruku a stroze gratulovala, Plíšková si užívala zasloužených ovací publika.

"Jsem ráda, že jsem tenhle zápas zvládla. Protože na konci už to vypadalo, že by se to ani nemuselo povést," usmívala se rodačka z Loun během rozhovoru po utkání.

"Je to vždycky dost složité, hrát proti krajance a kamarádce. Možná proto jsem se na konci tak zadrhla. Po mentální stránce to není jen tak. Známe se, často spolu trénujeme, jsme spolu ve fedcupovém týmu. Při utkání je třeba na to zapomenout a hrát jako proti komukoli jinému," vysvětlila Plíšková.

Ani Strýcová nemusí být přehnaně smutná. V Miami předvedla kvalitní tenis a díky účasti mezi šestnácti nejlepšími hráčkami se pohodlně udrží v elitní světové dvacítce WTA. Navíc se do osmifinále místního turnaje dostala vůbec poprvé v kariéře.

autor: Aleš Vávra | před 25 minutami

Související články