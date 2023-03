Že mě Plíšková nesnáší? Jsme kamarádky, tvrdila Řekyně. Teď jdou zase proti sobě

Občas spolu trénují, u sítě se i přátelsky pozdraví, ale jinak pojí Karolínu Plíškovou a Řekyni Marii Sakkariovou plno drsných tenisových bitev, ve kterých často rozhoduje jen pár míčků. Teď si to obě hráčky rozdají o čtvrtfinále v Indian Wells.

Jejich poslední vzájemná bitva je tak trochu anomálie. V Dubaji před pár týdny Plíšková s řeckou protivnicí zametla. Povolila jí jen tři gemy.

"Dubaj není můj povrch, zatímco jí to tam sedí. I teď to pro mě bude těžká bitva," ví Sakkariová v Indian Wells.

Obvykle je jejich zápas ranařskou přetahovanou. Celý tenisový svět obletěly před pěti lety záběry, jak naštvaná Plíšková v duelu proti Sakkariové v Římě raketou vysekává díry do umpiru.

Lámala se tehdy třetí sada za stavu 5:5, sudí udělala klíčovou chybu a rodačka z Loun prohrála.

"Spousta lidí si myslí, že mě Karolína nesnáší po tom, co se stalo, ale to není pravda. Je to přesně naopak, jsme kamarádky, občas spolu trénujeme, je s ní sranda," tvrdila Sakkariová o Češce před dvěma lety na US Open.

Tehdy grandslamové čtvrtfinále také ovládla Řekyně, ale v obou vítězných setech rozhodoval jediný brejk. Loni v Torontu viděli diváci další třísetové drama se šťastným koncem pro Češku. Celkově vede Plíšková 3:2 na zápasy.

"Karolína je z těch, kdo mají ohromný servis, a ráda hraje tvrdě. Když je vedro, tak to tu pěkně lítá. Musím se vyvarovat chyb od základní čáry, jinak nemám šanci," ví Sakkariová o současné světové sedmnáctce.

V prvních dvou kolech se totiž tenistka z Atén právě s tímto aspektem hry hodně trápila. Proti Shelby Rogersové i Anhelině Kalininové rozdávala sedmá hráčka žebříčku míčky zadarmo. Vítězství tak lovila až ve třetích setech.

"S Karolínou jde do tuhého, to ani nejde čekat lehký zápas. Musím hrát solidně a nedat jí šanci, jinak bude dominovat," dodala Sakkariová, která také na okruhu platí za tenisovou silačku s tvrdými údery.

Plíšková oproti řecké protivnici zažívá poměrně dobrý vstup do sezony a rankingově se vrací zpět mezi elitu. Kdyby se jí v úterý povedlo srazit i Sakkariovou a proniknout mezi poslední osmičku hráček, měla by se v příštím vydání žebříčku ukázat už v první patnáctce.