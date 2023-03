Zase hraju s Vondroušovou? To je v háji, vyděsila se v Indian Wells hvězdná tenistka

Ještě nezahojila všechny rány z poslední porážky a už jí opět stojí v cestě tahle šikovná česká levačka. Tuniská tenisová hvězda Uns Džábirová se před novináři v Indian Wells vyděsila, že její protivnicí pro třetí kolo prestižního turnaje bude Markéta Vondroušová, která ji vyřadila i z letošního Australian Open.

Byla to jedna z největších senzací melbournského grandslamu, když Vondroušová ve druhém kole přetlačila aktuální světovou čtyřku, tehdejší dvojku, z Tuniska.

Po třísetové přetahované si favoritka dlouho lízala šrámy. Dokonce podstoupila menší zákrok kolene a vynechala celý únorový program.

Zjevila se až v americké poušti. A v úvodním kole se dost natrápila proti 106. hráčce světa Magdaleně Frechové z Polska. Slavila až ve třetí rozhodující sadě.

"Po prvním setu jsem dost litovala, že jsem se na okruh vracela. Velmi pravděpodobně jsem to uspěchala, tělo je připravené tak na 80 procent. Ale já už nezvládla déle čekat," přiznala po postupu.

Bolestí se však zbavila a je přesvědčená, že s dalšími zápasy to bude lepší a lepší. Jenže to ještě neznala jméno příští soupeřky. Na to ji navedli až novináři další otázkou.

"Myslím, že v příštím kole máte Vondroušovou, co vy na to?" slyšela Džábirová.

Okamžitě nazdvihla obočí. "Cože? Do háje, to jsem nevěděla," začala se nervózně culit.

Češka ji v Austrálii přehrála po vyčerpávajícím zápase 1:6, 7:5 a 6:1. Tunisanka v útrobách stadionu lapala po dechu, musela shodit tašku z ramen a v tunelu si kleknout.

A imagem da ONS JABEUR ajoelhando-se, num gesto provavelmente de sua cultura, no corredor de saída da quadra me pegou legal...



Ons foi derrotada por Vondrousova na R2 do Australian Open. pic.twitter.com/DYhf4h1bNt — Tênis Para Além do Óbvio 🎾 (Alemzão) (@AlemTenis) January 19, 2023

Právě to se zřejmě Džábirové vybavilo, když seděla na tiskové konferenci v Indian Wells a měla mluvit o další soupeřce.

"Je to pro vás dobrá nebo špatná zpráva?" snažil se ji rozmluvit jeden ze žurnalistů.

"Špatná, protože hraje dobře. Viděla jsem, že v prvním kole ztratila snad dva gemy," povzdechla si nad tím, že Vondroušová proti krajance Marii Bouzkové pošetřila síly.

Pak ale Tunisanka zvážněla. "Bude to skvělé utkání. Vím moc dobře, jak to má na tomhle povrchu ráda. Hrála skvěle už na předchozích turnajích, bude to pro mě další výzva. Popravdě nemám co ztratit, udělám všechno, abych ji porazila," slíbila Džábirová.