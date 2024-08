Siniaková si v singlu zahraje semifinále, o finále bude bojovat i Nosková

Tenistka Kateřina Siniaková se poprvé v této sezoně dostala na okruhu WTA Tour do semifinále dvouhry. Ve čtvrtfinále v Clevelandu porazila 1:6, 6:3 a 6:4 Američanku Peyton Stearnsovou a o finále se utká s nasazenou jedničkou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie. Linda Nosková postoupila do semifinále v Monterrey. V generálce na US Open porazila dvakrát 6:4 Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Další soupeřkou Nosková bude na tvrdém povrchu v Mexiku druhá nasazená Emma Navarrová z USA. Olympijská šampionka ve smíšené čtyřhře z Paříže Siniaková v generálce na grandslamové US Open vyhrála třetí třísetový zápas za sebou. V duelu s domácí Stearnsovou po hladce ztracené první sadě prohrávala ve druhém setu 0:3, ale pak utkání otočila. Šesti hrami v řadě získala druhou sadu a ve třetím setu třikrát sebrala soupeřce podání, zatímco o vlastní servis přišla jen dvakrát. Ve dvouhře se na elitním okruhu WTA Tour dostala nejdál od loňského října, kdy vyhrála turnaj v čínském Nan-čchangu. Letos získala turnajový titul na antukovém podniku nižší kategorie WTA 125 ve španělské Lleidě. S Brazilkou Haddadovou Maiaovou se devítinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Siniaková utkala dvakrát, mají vyrovnanou bilanci 1:1. Čtvrtfinalistka lednového Australian Open Nosková v utkání se Svitolinovou skvěle podávala. Vyhrála 91 procent míčů po svém prvním servisu a nedopustila ani jeden brejk. Naopak zkušené Ukrajince dvakrát podání sebrala a potřetí letos postoupila na okruhu WTA do semifinále. Devatenáctiletá Češka se mezi nejlepší čtyři dostala také na úvod sezony v Brisbane a v červenci v Praze. Finále si však ani jednou nezahrála. Nyní ji čeká světová třináctka Navarrová, se kterou se na okruhu WTA ještě neutkala. Tenisový turnaj žen v Clevelandu (tvrdý povrch, dotace 267.082 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Siniaková (3-ČR) - Stearnsová (6-USA) 1:6, 6:3, 6:4. Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 922.573 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (6-ČR) - Svitolinová (5-Ukr.) 6:4, 6:4,