Siniaková je ve Wimbledonu ve čtvrtfinále čtyřhry

Kateřina Siniaková postoupila ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou tenistkou Taylor Townsendovou dnes potvrdily roli čtvrtého nasazeného páru a porazily 6:2, 7:6 kanadsko-japonskou dvojici Leylah Fernandezová, Ena Šibaharaová.

V dalším kole budou jejich soupeřkami turnajové devítky Ljudmila Kičenoková z Ukrajiny a Jelena Ostapenková z Lotyšska.

"Byl to těžký zápas. Panovaly jiné podmínky než včera a myslím, že i soupeřky se zvedly. Určitě to bylo náročné. Je dobře, že jsme to udržely a dohrály," řekla českým novinářům Siniaková.

"Proti Kičenokové a Ostapenkové čekám přestřelku. Bude to rychlý zápas, nic překvapivého. Půjdou do toho, budou tlačit, přebíhat. Bude to asi taková střelnice jako vždycky," doplnila česká tenistka.

Siniaková bude hrát deblové čtvrtfinále při páté účasti ve Wimbledonu za sebou, poprvé ale s jinou spoluhráčkou než s Barborou Krejčíkovou, s níž travnatý grandslam ovládla v letech 2018 a 2022.

Po loňském přerušení spolupráce se jí na největších turnajích daří i s jinými partnerkami - na Australian Open hrála semifinále s domácí Storm Hunterovou, na Roland Garros slavila titul s Američankou Cori Gauffovou.

Krejčíkovou dnes nejdříve od 18:00 SELČ čeká osmifinále dvouhry proti další Američance Danielle Collinsové.

Poslední česká zástupkyně v singlové soutěži pokračuje v Londýně i ve čtyřhře. S Němkou Laurou Siegemundovou vyhrály jako osmý nasazený pár bez ztráty setu oba dosavadní duely a v úterý by měly nastoupit do osmifinále proti tchajwansko-ruské dvojici Chan Hao-Ching, Veronika Kuděrmětovová.

Rybakinová může dál snít o druhém triumfu

Předloňská šampionka Jelena Rybakinová z Kazachstánu postoupila ve Wimbledonu do čtvrtfinále.Její ruská soupeřka Anna Kalinská dnes za stavu 6:3, 3:0 pro Rybakinovou utkání vzdala kvůli zranění pravého předloktí.

Nasazená čtyřka a aktuálně nejvýše postavená hráčka v turnaji narazí na nasazenou jednadvacítku Ukrajinku Elinu Svitolinovou, která porazila Číňanku Wang Sin-jü 6:2, 6:1.

Rybakinová je ve čtvrtfinále Wimbledonu potřetí za sebou. Během odehraných 51 minut zaznamenala 25 vítězných míčů a sedm es.

Nasazená sedmnáctka a dřívější přemožitelka Marie Bouzkové Kalinská vedla v prvním setu díky brzkému brejku 3:1. Rybakinová ale srovnala a Ruska si po sedmém gamu vzala pauzu na ošetření. Poté, co prohrála dalších pět her, duel vzdala.

Mezi muži postoupil do čtvrtfinále Ital Lorenzo Musetti, který zdolal Francouze Giovanniho Mpetshi Perricarda 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Musetti (25-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Rybakinová (4-Kaz.) - Kalinská (17-Rus.) 6:3, 3:0 skreč, Svitolinová (21-Ukr.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (4-ČR/USA) - Fernandezová, Šibaharaová (Kan./Jap.) 6:2, 7:6 (7:3).

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Kumstát (6-ČR) - Vasilev (Bulh.) 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:7), Brunclík (ČR) - Jefferson (Brit.) 6:3, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: Johnsonová (Brit.) - Kovačková (7-ČR) 6:4, 6:2.