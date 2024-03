Lehečka zdolal světovou pětku, v Indian Wells ho čeká nevyzpytatelný Řek

Český tenista Jiří Lehečka ve třetím kole turnaje Masters v Indian Wells porazil dvakrát 6:4 pátého hráče světa Andreje Rubljova z Ruska. Jeho dalším soupeřem bude někdejší trojka žebříčku Řek Stefanos Tsitsipas.

Dvaadvacetiletý Lehečka, kterému v pořadí ATP patří 32. místo, si s Rubljovem poradil bez větších problémů. Soupeři dvakrát sebral servis, sám nečelil ani jednomu brejkbolu a třetí výhru nad hráčem z elitní desítky si připsal po hodině a 18 minutách.

"Byl to náš čtvrtý vzájemný zápas, takže jsme oba věděli, co čekat," řekl Lehečka na webu ATP. "Loni jsem s ním v Indian Wells hladce prohrál, takže jsem se teď zpětně díval, co jsem tehdy udělal špatně. A další věc samozřejmě je, že nyní už jsem zase trochu jiný hráč," dodal.

Lehečka si postupem do čtvrtého kola vyrovnal maximum z turnajů Masters a o premiérové čtvrtfinále se utká s Tsitsipasem. S pětadvacetiletým Řekem se na okruhu ATP zatím potkal dvakrát a v obou případech prohrál.

Ve čtvrtém kole je také obhájce titulu Carlos Alcaraz, který si poradil 6:2 a 6:3 s Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady. O čtvrtfinále si dvacetiletý druhý hráč světa zahraje s Fábiánem Maroszánem z Maďarska, jenž ho loni jako 135. hráč světa nečekaně vyřadil v Římě.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 17,991.110 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo: Lehečka (32-ČR) - Rubljov (5-Rus.) 6:4, 6:4, Sinner (3-It.) - Struff (25-Něm.) 6:3, 6:4, Zverev (6-Něm.) - Griekspoor (27-Niz.) 7:6 (9:7), 6:3, Shelton (16-USA) - F. Cerúndolo (22-Arg.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo: Pavljučenkovová (22-Rus.) - Haddadová Maiaová (12-Braz.) 2:6, 6:3, 6:4, Paoliniová (13-It.) - Kalinská (21-Rus.) 6:3, 3:6, 6:4, Kerberová (Něm.) - V. Kuděrmětovová (17-Rus.) 6:4, 7:5, Potapovová (28-Rus.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 6:1, Wozniacká (Dán.) - Volynetsová (USA) 6:2, 4:6, 6:0.