Rozhodil mě vítr, stěžovala si Kvitová. Po trpké prohře byla smutná jako málokdy

Smutná jako málokdy byla tenistka Petra Kvitová po vyřazení z grandslamového US Open.

"Mrzí to strašně moc a dlouho bude," hlesla ve videokonferenci z New Yorku po osmifinálové prohře s domácí Shelby Rogersovou, proti níž nevyužila čtyři mečboly a ten poslední zahodila v tie-breaku dvojchybou.

První tři mečboly měla Kvitová při podání Američanky za stavu 5:4 a proti dobře hrající soupeřce moc dělat nemohla. Při třetím zkusila naběhnout k síti, jenže tvrdou ránu trefila jen rámem. "Šla jsem tam dobře a ona to trefila taky dobře," řekla.

Následně měla šanci ukončit zápas v tie-breaku. Za stavu 6:5 šla podávat. "Bohužel mi přišlo, že začalo strašně foukat a odfouklo mě to," popsala. První servis netrefila, druhý škrtl o síť, musela ho opakovat a servis pokazila. "Na té straně foukalo dost, ale neměla jsem se tím nechat rozhodit. Můžu si za to sama," litovala.

Ve vyrovnaném utkání získala více bodů než soupeřka (121:109). K vítězství se ale neprostřílela ani 58 vítěznými míči. "Potřebovala bych jich padesát devět," podotkla trefně a dodala: "Statistiky fakt moc nestuduju. Ve finále to je jedno, vyhrála ona a to se počítá. Nechala jsem tam všechno, aspoň na to můžu být hrdá."

Krátce po vyřazení se jí těžko hodnotilo newyorské dobrodružství. V prvním ostrém turnaji po koronavirové pauze prohrála první zápas, na US Open tři vyhrála a ve čtvrtém byla míč od postupu. "Jsem ráda, že se US Open konalo, že jsem tady mohla být, nezranila se a mohla hrát dobrý tenis. Jen jsem teď smutná," řekla.

V Americe zažila ve své bohaté kariéře novou zkušenost. Hrálo se bez fanoušků a tenisté byli uzavřeni od okolí. "Než jsem sem jela, tak jsem si říkala, že nejhorší bude být v bublině, ale zjistila jsem, že umím žít i v bublině," pronesla Kvitová.

Ač se mohla pohybovat jen mezi hotelem a kurty, neměla pocit nudy. "Mám skvělý tým, skvělý kluky, takže o zábavu bylo postaráno a i den volna bez tréninku rychle utekl," uvedla.

Byla ráda, že prošla všemi testy na covid-19 a ani nikoho nakaženého nepotkala. To by totiž znamenalo karanténu a nemohla by odletět. "Zůstat tady zavřená v pokoji, to bych nechtěla. Jsem ráda, že jsem to ve zdraví přežila," ulevila si.

Příští týden je přihlášená na antukovém turnaji v Římě. "Musím s týmem zvážit, jestli se tam budu hnát, ale asi spíš ne. Musím něco potrénovat, dát ruku do kupy a příprava na antuku bude těžká," připomněla, že má od loňska na antuce problém s předloktím.

Na Roland Garros by ale měla hrát. "Paříž není moje nejoblíbenější, na druhou stranu jsem tam hrála jedno semifinále, tak snad na antuce umím zahrát."