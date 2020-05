Rosola naučila tenisová pauza pořádně vařit, Forejtek má čas na maturitu

Dva a půl měsíce se mohli maximálně udržovat ve formě, ale jinak byli bez práce. Čeští tenisté, kteří se pohybují daleko za hranou první stovky žebříčku, zůstali bez výdělků a nyní vyhlíží, kolik jim na živobytí přispěje okruh ATP.

Jen jediný hráč z osmičky účastníků turnaje O pohár prezidenta Českého tenisového svazu patří do světové stovky, a to Jiří Veselý. Zbytek tenistů je zvyklý objíždět menší podniky, kde jsou výdělky hodně skromné.

"Člověk, když nehraje hlavní soutěž grandslamů, kde jsou příjmy nejvyšší, tak si vydělá tak, že to sotva pokryje náklady," vysvětlil Lukáš Rosol, který má srovnání. Kdysi byl 26. hráčem světa, teď je na 180. příčce.

Poté co se v březnu světový tenisový kolotoč zastavil, musel se uskromnit. "Potřebujete si alespoň zaplatit kondičního trenéra, který vás bude udržovat v nějaké formě. Musel jsem trochu zkrouhnout výdaje, ale myslím, že nežijeme s rodinou nějak nad poměry, aby to byl zásadní problém," dodává Rosol.

Sám má prý největší výdaje za jídlo, i když v posledních měsících ušetřil za to, že se nestravoval v restauracích. "Museli jsme se naučit pořádně vařit," směje se.

Jeho úterní přemožitel Vít Kopřiva je momentálně na konci čtvrté stovky žebříčku, což mu nedovoluje hrát ani kvalifikace grandslamů. "Snažil jsem se v normálním životě ušetřit, kde se dalo. Tím, že nemáme náklady na cestování, bylo to jednodušší. ATP teď připravuje pro tenisty finanční podporu, tak to snad nějak zvládnu," věří dvaadvacetiletý tenista.

Kopřiva, stejně jako všichni další účastníci turnaje ve Stromovce, dostane za účast 50 000 korun. Pomoc z fondu ATP by ale měla být ještě významnější. Singlovým hráčům za hranou první stovky žebříčku by na účtech měl postupně přistát v přepočtu téměř čtvrt milionu korun. "Pořád ale komunikujeme s ATP, chodí nám pravidelně maily, ladí se, kolika hráčům peníze pošlou, zatím jsme ještě nic nedostali," osvětlil Rosol.

Jako za mlada

Mladší tenisté se kvůli pauze zavzpomínali na doby, kdy začínali a všechno jim financovala rodina.

"Ani z každého turnaje Futures rozhodně neodjíždím v plusu, takže jsme teď o to víc museli s rodiči šetřit a nějak poupravit náklady na trenéra. Ale pořád tak, abych se mohl připravovat," přiznal dvacetiletý Michael Vrbenský, který si na turnaji vyšlápl na nasazenou jedničku Jiřího Veselého.

Mužská jednička se mimochodem svého honoráře za start na turnaji vzdala ve prospěch charity, stejně jako někteří další tenisté, včetně Petry Kvitové. Celkem mezi sebou takto tenisté vybrali na 300 000 korun.

Vítěz loňské juniorky US Open Jonáš Forejtek volno naopak ocenil, může se totiž věnovat škole. "Nic lepšího se mi nemohlo stát, můžu se připravovat na maturitu. Nejsem zrovna studijní typ, minulé pololetí jsem moc nestíhal, tak teď to můžu dohnat a konečně školu dokončit," pochvaluje si.

Devatenáctiletý tenista začal letos první rok mezi dospělými. "A na to jsem se zrovna těšil, v tom je to pro mě smutný. Ale jinak se to snažím brát pozitivně, snad se pořádně rozjedou turnaje alespoň v Česku," přeje si Forejtek.