Radikální řez u Djokoviče? Navrhoval jsem to samé, teď může mít 20 grandslamů, říká Štěpánek

před 57 minutami

V říjnu se ještě jednou postaví na kurt a pozvedne raketu k zápasu. Nyní už bývalý český tenista a hvězda daviscupového týmu Radek Štěpánek se rozloučí s bývalými parťáky a fanoušky v exhibiční show v pražské O2 areně. Účast přislíbil i Srb Novak Djokovič, kterého Štěpánek ještě letos na jaře trénoval. Po rozchodu jsou prý ale oba dál přátelé a rodák z Karviné bývalé světové jedničce dál fandí.

Kdy jste se Novakem Djokovičem dohodli na tom, že se zúčastní vaší rozlučky?

Bylo to v době, kdy jsem končil. Mluvil jsem o tom s ním i dřív, protože jsem můj konec na kurtech tušil. Ta domluva trvala asi dvě a půl minuty, řekl, že přijede rád a bude u toho. Největší oříšek bylo najít termín. Všechno se to ladilo i podle toho, že byl zraněný. Měli jsme termíny i dřívější, ale ovlivňovala to spousta věcí. Třeba i vytíženost O2 areny, která byla obrovská. Když jsem viděl kalendář, je opravdu těžké se do něj dostat.

Načasování vypadá skvěle, teď když je Srb zpátky ve formě…

Je pravda, že loučit se s aktuálním wimbledonským šampionem je skvělé. Navíc jsem rád, že se Novak vrátil tam, kam patří, je zase na vlně. Troufnu si říct, že když takhle vydrží, nedivil bych se, kdyby přijel i jako vítěz US Open.

I přes váš trenérský rozchod jste jeho zápasy v Londýně sledoval?

My jsme byli neustále ve spojení, skoro každý den. V průběhu Wimbledonu se mi narodila dcera, takže to všechno monitoroval na dálku. Pracovní rozchod absolutně náš přátelský vztah. Zápasy jsem až na dvě výjimky sledoval, bylo dobře, že se nehrálo prostřední neděli, to jsem byl v porodnici. (smích)

Tušil jste, že by mohl Wimbledon vyhrát?

Mně už něco nasvědčovaly výsledky prvního kola, kterým on prošel jak nůž máslem. Tam jsem začal tušit, že u něj nastal posun. Po zápase s Nišikorim ve čtvrtfinále jsem prohlásil, že nebudu překvapený, když to celé vyhraje.

Nemrzí vás, že jste u toho nebyl jako jeho trenér?

Všechno je tak, jak mělo být, všechno se děje z nějakého důvodu. Kdybych byl s Novakem dál, nebyl bych u porodu dcery, nezažil bych ten měsíc s ní. Nejdůležitější je, že on znovu našel cestu a je tam, kde by měl být. Myslím, že má na to, aby překonal hranici dvaceti grandslamů. Což jsme mu říkali s Andrém na začátku naší spolupráce. Pevně věřím, že té mety dosáhne.

Djokovič se vrátil ke kouči Mariánu Vajdovi, který v jeho týmu provedl zásadní změny, dokonce vrátil do jídelníčku srbské hvězdy maso. Co na to říkáte?

Já jsem navrhoval to samý. (smích) Myslím si, že náš odchod pro něj byl takovým budíčkem. S Mariánem byli spolu deset let, přesně věděli, co od sebe čekat a znají se jako nikdo. I on mu možná mohl připomenout, že jsme mu blbosti neříkali. Uvěřil tomu. Je to rozhodně dobře, zpátky je i jeho kondiční trenér. To byl bod, který jsme řešili. Má to nastavené tak, jak to má být, a proto ten úspěch přišel.

Srb se musel rozloučit se španělským mentálním guruem Pepe Imazem, který tenistu učil umění meditace. To jste spolu také před rozchodem řešili?

O meditaci nešlo. Imaze jsme neprobírali, protože za celou dobu, co jsem byl u Novaka, tam ani jednou nebyl. Pro mě to s ním nebylo vůbec žádný téma. Šlo o to, že Novak měnil celý tým. Každý člen měl na starosti určitou sekci. Ale není to tak, že si každý svou práci dělá individuálně, ale musí fungovat dohromady. Novak je to závodní auto a někdy musí brzdař pracovat jen na 60 procent, protože 100 procent by mohlo Novaka zastavit. Teď tam ta správná symbióza konečně je a on se může zlepšovat.

V říjnu se spolu postavíte na kurt. Jste nervózní?

Nějaká nervozita tam je, protože co se týče organizace nemám všechno ve své moci, ale strašidelně se těším. Už se na to připravuju i po fyzické stránce. Nechci se tam pohybovat jak těhotný šnek. Chci být ve formě, doufám, že mě záda nezradí. Jsem zpátky v kolotoči tenis, posilovna a Centrum pohybové medicíny pro jistotu. (smích)

Jak se perete s novou rolí tatínka?

Snažím se. První dva nebo tři týdny jsem se pokoušel být stále doma. Teď jsem posledních deset dní začal trénovat, tak si musím den pečlivě trénovat. Snažím se co nejvíc pomáhat, snad jen jednu noc jsem k malé nevstával.

Takže jezdíte s kočárkem a přebalujete?

Kočárek, přebalování, to je jasný. Uspávání mi jde dobře, ne, že bych zpíval, ale pouštím vysavač. (smích) To prý pomáhá. S Nicole (Vaidišovou, manželkou, pozn, red.) jsme si procházeli uklidňovací zvuky pro miminka a tenhle je jedním z nich. Užívám si každou minutu.

Už víte, co budete dělat po rozlučce? Například návrat k trénování…

Chci do konce roku být doma, věnovat se rodině. Od Nového roku se nebráním ničemu. Zájem a nabídky jsou, ale to je zatím daleko. Moje veškerá energie jde k rodině.