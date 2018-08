Průlom na US Open: Bouzková nešla americkou cestou, Muchová přiznává lenivost

před 1 hodinou

New York - Shodně čtyři roky po titulech na juniorské scéně si tenistky Marie Bouzková a Karolína Muchová zahrají první grandslamový turnaj. "Je to průlom. Životní úspěch," shodly se obě před pondělními zápasy prvního kola na betonových kurtech US Open v New Yorku.

Dvacetiletá Bouzková v roce 2014 slavila na US Open juniorský titul, o dva roky starší Muchová se ve stejném roce stala vítězkou Pardubické juniorky, mistrovství republiky, které v minulosti vyhrály i Martina Navrátilová či Petra Kvitová.

"Asi se to mělo stát tady," usmála se Bouzková po nedělním tréninku ve Flushing Meadows. Kvalifikaci dokonce rozehrála na kurtu číslo 17, na kterém vyhrála finále juniorky. "Je to můj zaslíbený turnaj. Líbí se mi tady hodně."

"Když vyhrála juniorku, viděl jsem, že její tenis na ženy nestačí. Všechno jsme museli předělat. Teď to teprve do sebe zapadá," řekl její otec Milan Bouzek, který řídí směr kariéry pražské rodačky. Jeho dcera trénovala i v Bollettieriho akademii na Floridě a aktuálně ji vede španělský kouč Cristian Requeni. "Šli jsme mojí cestou, ne americkou. Jsem vděčný, že jsme nezůstali v Česku," řekl Bouzek.

Grandslamovou kvalifikací prošla Bouzková na šestý pokus. "Cítím se pořád líp a líp. Dostat se na grandslam a jednou třeba vyhrát, je sen nás všech," řekla a doufala, že ji nebude trápit pravá noha, do které dostala v 3. kole kvalifikace křeč. "Fyzioterapeuti se o mě dobře postarali, takže je všechno v pořádku."

Muchovou přibrzdily v rozletu zdravotní problémy, ale letos hraje bez omezení. Už třikrát se v sezoně dostala do finále turnaje ITF a v kvalifikaci US Open ztratila ve třech duelech jen jeden set. "Je to super pocit. I když jsem poslední turnaje odehrála docela dobře, tohle je něco jinačího. Největší úspěch kariéry," řekla.

Z turnajů nižší kategorie ITF, které většinou objíždí, se najednou potkává v šatně se světovými hvězdami. "Moc to se mnou necloumá," řekla, ale pak přece jen přiznala: "Když se potkám třeba s Federerem, tak z něj jde respekt, ale mezi holkama nemám nikoho, ke komu bych úplně vzhlížela. Možná Serena (Williamsová)…"

Na její tenisový růst dohlíží Slovák Emil Miške, do New Yorku přijel pomoci s tréninky Miroslav Herzán. Doma má kondičního trenéra a využívá i mentálního kouče. "Mám dobrý tým, který mě k tomu tlačí. Sama bych to určitě nezvládla, protože se musím přiznat, že jsem docela lenivá. Je to dřina a odříkání," řekla.

V prvním kole narazí na Dajanu Jastremskou. Ukrajinku loni porazila na akci ITF v Praze. "Od té doby se určitě zlepšila, protože má jinačí výsledky. Střílí do toho zprava zleva, klasická Ukrajinka. Ale já taky hraju dobře," řekla Muchová, která by si v případě postupu mohla zahrát se španělskou hvězdou Garbiňe Muguruzaovou.