Prožil jsem spoustu trápení, říká Veselý. Po triumfu myslí i na finále Davis Cupu

Český tenista Jiří Veselý si titulem na turnaji ATP v Puné splnil jeden ze dvou letošních cílů.

Předsevzal si, že by chtěl v tomto roce znovu získat titul a vrátit se nejlépe zpět do elitní padesátky světového žebříčku. Turnajový triumf v Indii Veselého posunul na 72. místo, díky čemuž bude moci hrát hlavní soutěže velkých turnajů.

Šestadvacetiletý Veselý loni vypadl z první stovky a nedostal se do hlavní soutěže grandslamového Australian Open. O postup z kvalifikace se nepokoušel, místo toho chtěl vyhrát některý z challengerů v Thajsku. To se mu nepodařilo, ale v Puné se po pěti letech dočkal titulu na okruhu ATP.

"Před sezonou byl cíl vyhrát turnaj a vrátit se nejlépe do padesátky, minimálně do stovky. Je začátek února a titul už mám v kapse, lepší začátek roku jsem si nemohl přát," pochvaloval si někdejší 35. hráč světa.

Poslední dva roky ho ale sužovaly zdravotní problémy i pochybnosti o vlastním tenisu. "Po všech těch trablech, především zdravotních, které jsem v posledních dvou letech měl, musím říct, že tohle je opravdu skvělý pocit. Prožil jsem spoustu trápení ohledně své vlastní formy a porážky jsem špatně snášel," svěřil se.

Na turnajích v Asii cestuje s Dušanem Lojdou, který se o něj společně s trenérem Jaroslavem Navrátilem stará. Pod vedením svých trenérů se chce vrátit do bývalé formy.

"Opravdu hodně tvrdě jsme trénovali. Soustředili jsme se hlavně na podání, abych se vrátil ke své hře, kterou jsem vždycky hrál. Abych nespěchal ve výměnách a znovu se vrátil fyzicky a herně na úroveň, na které jsem byl před těmi problémy," popisoval.

Brzy bude moci těžit z vylepšené pozice ve světovém žebříčku. "Teď jsou přihlášky do Miami (na turnaj Masters), zaručí mi to účast v hlavní soutěži. A minimálně po dobu antukových turnajů bych se měl dostávat do hlavních soutěží. To je velice pozitivní zpráva, ale je třeba makat dál," předsevzal si.

V nejbližších týdnech ale bude jeho program určovaný postavením mimo první stovku, protože přihlášky se uzavírají šest týdnů před turnaji. Z Puné se vydává do Bengalúru, kde by měl příští týden hrát podnik kategorie challenger.

"Jsem bolavý, mám za sebou tři těžká utkání, ale až na tu únavu jsem zdravotně v pořádku. Uvidíme, jak se budu cítit. Další zápas mě čeká ve středu, na regeneraci čas ještě bude," plánoval nejlepší český tenista.

Počítá s účastí v kvalifikaci Davisova poháru, která český tým čeká 6. a 7. března na Slovensku. "Pokud nominaci dostanu, jsem stoprocentně připravený Davis Cup hrát a poprat se s klukama o podzimní finále," řekl tenista, jehož kouč Navrátil je zároveň daviscupovým kapitánem.