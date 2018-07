Porážkou si nebudu kazit zážitek, řekl Veselý. Na Nadala neměl, tak aspoň bavil nožičkami

před 1 hodinou

Český tenista Jiří Veselý by si rád wimbledonské sebevědomí přenesl dál.

Londýn - Úplně nepropadl, dokázal favorita trochu poškádlit, nikoli zaskočit, a diváky pobavit. Tenista Jiří Veselý opouští Wimbledon po prohře v osmifinále se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem. Pro druhou část sezony je dobře naladěný a doufá, že na výkony v Londýně naváže.

Na hlavní dvorec v All England Clubu se Veselý dostal poprvé. Už jen při příchodu na něj dýchla posvátnost chrámu travnatého tenisu. "Byl to zážitek. Je to nejvýznamnější ze všech centrkurtů. Snad se tam ještě někdy vrátím, a kdyby to bylo o kolečko dál, tak by to bylo lepší," zasnil se Veselý po třísetové prohře s Nadalem.

Vnímal dlouholetou tradici turnaje. Po očku koukal do královské lóže. A přiznal, že s ním cloumala nervozita, zatímco Nadal si rovnal své lahve s pitím jako by nic. "Hrát před takovým publikem a na takovém místě se nestává pravidelně. Pro Rafu je to rutina, pro mě je to bohužel něco mimořádného," řekl čtyřiadvacetiletý Veselý.

Naučil se pravidla příchodu a odchodu z dvorce. Při něm musel počkat na vítěze a odejít společně s ním. "Byl to zážitek a nebudu si ho porážkou kazit. Bylo dárkem hrát tady druhý týden s Rafou," řekl Veselý před úterními pětadvacetinami.

V utkání se první dva sety do hry moc nedostal. Když už pokazil míč, alespoň zařadil fotbalové nožičky a hlavičku. "Pokoušel jsem se uvolnit, rozesmát publikum, aby mě lidi trošku povzbudili," řekl tenista. Ve třetím setu se mu to povedlo a trochu sadu brejkem zdramatizoval. "Diváci chtěli vidět pěkný tenis a asi i delší zápas. Výsledek je sice bohužel 0:3, ale nechci se tím trápit, něco si vyčítat," uvedl.

Nyní může říkat, že si zahrál na centrkurtech všech grandslamů. V Melbourne na něm v roce 2011 vybojoval juniorský titul na Australian Open, v Paříži na něm trénoval a hrál Davisův pohár a na US Open nastoupil v prvním kole se Švýcarem Stanem Wawrinkou. "Zkompletoval jsem to, ale tady jsem to určitě prožíval nejvíc," řekl Veselý.

Čtvrté kolo Wimbledonu je pro Veselého velkým povzbuzením. První část sezony mu nevyšla a dokonce na tři týdny vypadl ze světové stovky. Nyní se posune k 73. místu. "Když jsem sem jel, nenapadlo mě, že bych tady mohl být znovu ve druhém týdnu," připomněl, že si zde zahrál osmifinále také předloni.

Po pár dnech volna vyrazí na další turnaje. Zamíří na antuku do Umagu, Hamburku nebo Gstaadu a pak na americké betony. "Hlava je v dobře naladěná. Musím udělat dobrou přípravu a pokusit se zmáčknout druhou část sezony," řekl.