Přijde po dominanci Williamsových vláda Plíškových? Kristýna tvrdí: Za dva roky můžu být skvělá

Česká tenistka Kristýna Plíšková věří, že půjde brzy po stopách své zatím slavnější sestry Karolíny.

Praha - Rodí se nový sourozenecký fenomén? Čeští tenisoví fanoušci doufají, že ano. A zahraničí? Tamní odborníci už si začínají všímat, že po éře amerických sester Williamsových může zanedlouho přijít vláda českých dvojčat Plíškových.

Karolína je světovou trojkou, její příslušnost k absolutní špičce už se nedá nijak rozporovat. O dvě minuty starší Kristýna si cestu na vrchol klestí přece jen poněkud složitěji. Ale co se týče potenciálu, je na tom stejně nadějně, jako její milovaná sestra.

Momentálně je na žebříčku WTA na 54. pozici, což je její maximum. Sama se ale vidí mnohem výš. A pevně věří, že její čas teprve přijde. Že myslí česká tenistka jen a jen pozitivně potvrdila v nedávném hojně citovaném rozhovoru pro dubajský deník Khaleej Times.

"Ženský tenis je dnes hodně jiný, než před deseti či patnácti lety. Martině Hingisové bylo čtrnáct nebo patnáct, když hrála svůj první grandslam. Teď je to jiné, je potřeba více zkušeností," svěřila se a zdůraznila své přesvědčení o tom, že je schopná během následujících let Karolínu výsledkově napodobit.

Pouto s Karolínou je velice silné

"Nemyslím si, že je dnes možné udělat díru do světa na grandslamu v takovém věku. To mi dává naději. Teď je mi čtyřiadvacet a domnívám se, že za dva za tři roky můžu být opravdu skvělá," dodala Kristýna Plíšková.

Tenistka, která na loňském Australian Open stanovila absolutní rekord WTA v počtu es za zápas (proti Portoričance Monice Puigové jich nasázela jednatřicet), rovněž promluvila o svém speciálním vztahu k sestře.

"Naše pouto je velice silné a to je pro nás obě výhoda. Když máte někoho, kdo je o pět deset let mladší nebo starší, není to takové. Jsme stejně staré, mluvíme o těch samých věcech. Jako identická dvojčata máme mnoho společného," poznamenala.

Právě v Dubaji došlo před týdnem k záměně obou dvojčat ze strany zahraničního novináře. Kristýna ví, že to nebylo poprvé, ani naposledy.

Společná čtyřhra? Zase nás spolu uvidíte

"Máme sice jiné vlasy, ale lidé jsou pořád zmatení. Stává se to skoro každý den. Někdo mě třeba pozdraví a já říkám: Vždyť já tě ale neznám. A ten člověk na to: Mluvili jsme spolu včera. Ale co se dá dělat, musíme si na to zvyknout. Možná že když nás vidí spolu, rozeznají nás, ale každá zvlášť jsme těžko odlišitelná," řekla Plíšková.

Kristýna má na svém kontě čtyři deblové tituly. A všechny po boku Karolíny. Tím vyvstává otázka, zda by česká dvojčata spolu neměla hrát čtyřhru častěji. Mimochodem, Serena a Venus Williamsovy spolu získaly čtrnáct grandslamových titulů a tři zlaté olympijské medaile.

"Pro Karolínu je teď těžké hrát čtyřhru," zalitovala Kristýna. "Je světovou trojkou v singlu, takže je složité skloubit to s deblem. Věřím, že nás spolu zase uvidíte, jen nevím, kdy to bude," podotkla.

Na grandslamových turnajích to rozhodně není vyloučeno. "Nemyslím si, že by Karolína chtěla hrát debla často, ale na grandslamech by to asi šlo. Ještě jsme si o tom vážně nepromluvily, ale určitě se jednoho dne vrátíme," doplnila.

Vzorem Kristýny je chorvatský bouřlivák

Sestry Plíškovy působí na kurtu spíš klidně. O to víc překvapí fakt, kdo je pro Kristýnu absolutním tenisovým vzorem. Je to divoký muž Goran Ivaniševič, současný trenér Tomáše Berdycha.

"Měla jsem ho hodně ráda, protože byl levák jako já a jeho povaha a chování na kurtu bylo podobné tomu mému," překvapila odpovědí smějící se Kristýna Plíšková. Faktem je, že právě ona je nepochybně tou temperamentnější z obou sester. Tázána byla i na neuvěřitelně širokou českou ženskou tenisovou špičku.

"Když to srovnáme s českými muži, musím říct že holky si vedou opravdu dobře," konstatovala.

"Máme tolik dobrých hráček a navíc i pár velkých talentů, které se teprve prosadí. Je to skvělé pro fedcupový tým. Když se jedna nebo dvě holky zraní, pořád máme strašně moc možností. Řekla bych, že české tenisové školy fungují opravdu dobře," ujistila česká tenistka.

autor: Aleš Vávra

