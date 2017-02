Plíškovou naštvali zahraniční novináři: Pořád si pletete mě a sestru? To není vůbec hezké

před 2 hodinami

Praha/Dauhá - Už zase? Jako by tomu Karolína Plíšková zprvu ani nemohla uvěřit. I když se to stalo už po tolikáté. Zase si světovou trojku spletli s jejím dvojčetem Kristýnou.

V katarském Dauhá, kde o víkendu česká jednička vybojovala osmý turnajový titul kariéry, se na tiskové konferenci po finálovém utkání Plíšková rozzlobila na zahraničního žurnalistu. Ten totiž Karolíně položil jen těžko pochopitelnou otázku.

"Nyní jedete na turnaj do Dubaje. Tam jste nenasazená a máte těžký los v podobě Roberty Vinciové," nadhodil novinář naprosto nelogicky.

Jakožto třetí hráčka světového žebříčku totiž Plíšková prostě nemůže být na jakémkoli podniku nenasazenou hráčkou. "To je má sestra, kdo hraje proti Vinciové v Dubaji," zmohla se hvězdná tenistka na stručnou a pochopitelně i poněkud otrávenou odpověď.

K tématu se pak ještě vrátila na konci konference, kdy byla tázána právě na omyly spojené se stejným příjmením, stejnými iniciály a takřka identickým vzhledem.

"Jak vidíte, stává se to pořád. Prakticky každý den. Asi tak stokrát," prohlásila finalistka loňského US Open. "Téměř už jsem si na takové záměny zvykla. Ale upřímně, pořád mě to dokáže překvapit," dodala Plíšková.

"Máme odlišná křestní jména, tak by se lidé možná mohli podívat na pavouka a neplést si nás. Někdy to prostě není vůbec hezké, speciálně pro Kristýnu. Ale tak ok, jsme identická dvojčata. Tak s tím asi musíme počítat," vyjádřila se Karolína Plíšková, o dvě minuty mladší sestra.

Mimochodem, Kristýna o den později Vinciovou překvapivě vyřadila a postoupila v Dubaji do druhého kola, v němž v úterý vyzve Američanku Lauren Davisovou. Karolína bude o postup do osmifinále bojovat s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

