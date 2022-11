Před spaním si přehrávala každý bod. Vše mohlo být jinak, lituje Siniaková

Tenistku Kateřinu Siniakovou absence Barbory Krejčíkové na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové překvapila. Omluvenku deblové parťačky, již trápí zraněné zápěstí, ale chápala.

Šestadvacetiletá vítězka tří letošních grandslamových turnajů ve čtyřhře litovala, že nedotáhla se svou krajankou nadějně rozehrané finále na Turnaji mistryň, těšilo ji ale, že ukončí rok jako světová deblová jednička. V Glasgow je připravená pomoci ve dvouhře i čtyřhře.

"Bylo to překvapivé, ale zdraví je důležité. Zvlášť pokud je to něco vážného. Bylo to její rozhodnutí," řekla Siniaková novinářům k absenci Krejčíkové. Ona sama je fit a o účasti nepochybovala. "Program je náročný, ale jakmile jsem souhlasila, že budu v týmu, počítala jsem s tím."

Rodačka z Hradce Králové přicestovala do Skotska bezmála 48 hodin po finále Turnaje mistryň, kde se jí s Krejčíkovou nepodařilo obhájit titul. Český pár prohrál ve finále s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou a Belgičankou Elise Mertensovou 2:6, 6:4, 9:11. "Na to, jak jsme byly během roku obě zraněné, tak sezona dopadla skvěle. Poslední zápas mě hrozně mrzí, ale kdyby to řekl někdo na začátku, určitě bychom to braly všema deseti," řekla Siniaková

Při vzpomínce na finále litovala, že s Krejčíkovou nevyužily v super tie-breaku vedení 7:2. "Když jsem večer usínala, furt jsem si procházela body a říkala si, že kdyby bylo jedno rozhodnutí jiné, mohlo být vše jinak. Bohužel se to nedá vrátit. Jsem ráda, že jsem tady a mám nové myšlenky a novou motivaci. Příští rok se budeme snažit tu trofej znovu získat," uvedla.

Olympijská vítězka z Tokia a držitelka šesti grandslamových titulů ze čtyřhry zakončí sezonu potřetí v kariéře jako deblová jednička. Obhájila loňské prvenství. "Jsem moc ráda, že se mi to znovu povedlo. Je to čest," řekla. Po Turnaji mistryň převzala ve slavnostních šatech trofej. "Samotné focení byla taková rychlovka a formalita. I tak jsem si to ale užila. Byla jsem moc ráda, že jsem mohla znovu držet pohár," uvedla Siniaková.

Po příletu do Glasgow se setkala s legendární Billie Jean Kingovou, po níž je týmová soutěž druhým rokem pojmenovaná. "Jsem moc ráda, že stále jezdí a můžeme se potkávat. Pamatuju si, že když jsem byla menší, viděla jsem ji poprvé na US Open. Teď už to bylo trošku něco jiného, ale bylo to příjemné," řekla Siniaková.

Věří, že se na ní přesun z USA neprojeví a je připravená nastoupit již ve čtvrtek proti Polsku. "Rozhodnutí je na kapitánovi. Když už jsem tady, budu určitě připravená a udělám maximum. Zažila jsem to už mnohokrát na turnajích, že jsem přiletěla a hned hrála," podotkla. Je eventuálně ochotná nastoupit i do dvouhry. "Budu moc ráda reprezentovat Česko. Jsem ready na singla i debla a bude se snažit ukázat nejlepší tenis," doplnila Siniaková.

Ať už by k ní v deblu kapitán Pála přiřadil ze zbývající trojice Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová kohokoliv, půjde pro ni o novou zkušenost. "Asi jsem s nimi ještě nehrála. A pokud ano, je to dávno, protože si to nepamatuju. Neměl by to ale být problém. Jsem schopná se přizpůsobit komukoliv," uvedla.

V dřívějším Fed Cupu může Siniaková získat druhý triumf. Uspěla před čtyřmi lety, kdy ve finále s USA uhrála při vítězství 3:0 dva body. "Tehdy to pro mě byla obrovská změna. Na začátku roku jsem byla nováček, ale tím jak se to na konci sešlo, jsem byla poté první v týmu. Vzpomínám na to hrozně ráda," prohlásila.