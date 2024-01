"Pokud to někdo může změnit, pak ona." Ve světě opět předvídají českou nadvládu

Na druhé straně zeměkoule už se naplno rozběhla nová tenisová sezona, od českých hráček se v ní znovu očekávají velké věci.

Markéta Vondroušová a Karolína Muchová v minulém ročníku vyletěly mezi největší hvězdy světového tenisu. První jmenovaná dosáhla na wimbledonský titul, druhá zase těsně padla ve finále Roland Garros.

Obě zaznamenaly robustní postup žebříčkem a etablovaly se jako nové členky elitní světové desítky.

Tenisová planeta nyní bude s očekáváním sledovat, jak české hráčky zvládnou na přelomovou sezonu navázat, zvlášť s ohledem na jejich poměrně časté zdravotní problémy.

Že se ale s nimi musí počítat, potvrzují predikce zahraničních tenisových médií.

Server Sportskeeda například vytvořil žebříček pěti hráček, které je třeba v roce 2024 bedlivě sledovat a dát si na ně pozor. Do přehledu přitom zařadil obě Češky, Muchovou dokonce na první místo.

"Trvalo to několik let, ale Karolína Muchová konečně zažila sezonu, ve které naplnila svůj fantastický tenisový talent," napsal autor a připomněl, že dynamická Češka nadělala na okruhu první výrazné vlny už v roce 2019, kdy došla do svého premiérového wimbledonského čtvrtfinále.

Dnes má na kontě jedno grandslamové finále, dvě semifinále a dvě čtvrtfinále. Uspěla na všech površích a její hra disponuje mnoha zbraněmi.

"Je majitelkou pravděpodobně nejvyspělejší hry z dnešní skupiny hráček, navíc má mentální sílu vyhrabat se z obtížných situací. Hráčky v moderní fyzicky náročné éře tenisu jen stěží dosahují na svůj největší úspěch po pětadvacátých narozeninách, ale pokud existuje hráčka, která by to mohla změnit, musí to být Muchová," napsal web.

Olomoucká rodačka oslaví v srpnu osmadvacáté narozeniny. "Má za sebou neklidnou minulost a zranění ji pravidelně zasáhlo právě ve chvíli, kdy se zdánlivě chystala k něčemu velkému," varoval autor.

Muchová je na začátku sezony znovu mimo hru, z Australian Open se musela odhlásit kvůli přetrvávajícím problémům se zápěstím.

Úřadující wimbledonská šampionka Vondroušová je naopak v úvodu sezony v pořádku, byť si v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz postěžovala, že po náročné sezoně prakticky neměla čas na řádný odpočinek a hned musela zpět do tvrdého tréninku.

I ona se dostala mezi pětici ostře sledovaných hráček podle webu Sportskeeda.

"V roce 2023 prožila skvělý comeback, zbavila se zdravotních potíží, které jí dosud bránily v napodobení finále Roland Garros 2019. To se teď změnilo," uvedl autor, přičemž připomněl i jízdu Vondroušové do čtvrtfinále loňského US Open. Češka v New Yorku navázala na triumf na Wimbledonu a potvrdila nejvyšší ambice.

"Levačka, která se v dnešním tenise odlišuje vzácným typem hry, nyní vede neuvěřitelných osm českých hráček v top 50. Skutečnost, že se před dvanácti měsíci sotva vešla do první stovky, vypovídá nejlépe o jejím potenciálu," dodal.

Kromě Muchové s Vondroušovou se mezi pětici dostaly supertalentovaná a stále teprve šestnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová a dvě čínské naděje, dvaadvacetiletá Wang Sin-jü a o rok mladší Čeng Čchin-wen.