Pokud nebudu konkurenceschopný, končím, prohlásil Federer. Tenis k životu nepotřebuje

Po 25 letech vypadl z žebříčku ATP. Ale na podzim plánuje návrat. Čtyřicetiletý švýcarský tenista Roger Federer v rozhovoru pro nizozemský web Algemeen Dagblad přiznal, že kurty už k životu za každou cenu nepotřebuje.

Už je to víc než rok, co si švýcarský veterán zahrál čtvrtfinále Wimbledonu. Od té doby se kvůli problémům s kolenem z tenisového světa stáhl. Přestože mu v srpnu bude už 41 let, plánuje návrat. Chtěl by se vrátit v září na Laver Cupu a poté hrát i turnaj v rodné Basileji.

Sice si na nedávné oslavě 100 let od otevření centrálního kurtu v All England Clubu posteskl, že by ještě jednou rád Wimbledon vyhrál, k návratu do absolutní špičky se ale nijak neupíná.

"Miluju vítězství, ale když nebudu konkurenceschopný, bude lepší skončit. Není to tak, že tenis potřebuju ke štěstí, já šťastný jsem," uvedl v nedávném rozhovoru pro nizozemský web Algemeen Dagblad.

Federer si po dlouhé době užil celý rok všechny čtyři děti i manželku Mirku. Sezonu co sezonu měl itinerář plný leteckých přesunů po světě, nyní mu cestování i chybí.

"Dlouho jsem neviděl přátele v New Yorku nebo Melbourne. Žil jsem život na cestě, teď je pro mě ale mnohem snaží si s nimi domluvit nějakou akci třeba tři týdny dopředu a nemusím se bát, že bych to nestihl. Zjišťuji, že život doma je také skvělý," přiznal dvacetinásobný grandslamový šampion.

To ale neznamená, že by svůj návrat nemyslel vážně. Momentálně má v plánu turnaje i na příští rok.

"Chci být a zůstat úspěšný, chci do toho dát hodně energie. Někdy možná víc, než bych měl. Na druhou stranu vím, že profesionální kariéra nemůže trvat věčně," prohlásil.

Tenis nebere jako dogma, ale jen jako součást svého života, přesto se během Wimbledonu cítil divně, když přišel na centrální dvorec pouze v obleku, aby oslavil výročí tohoto svatostánku.

"Bylo to zvláštní, vždyť jsem tu hrál pokaždé od roku 1998. Teď jsem se jen díval v televizi. Nicméně život není jen tenis, dělají mi radost i jiné věci, třeba když dcera přinese ze školy dobrou známku," dodal Švýcar.