Myslel na sebevraždu, teď zase udivuje tenisem. Kyrgios se zklidňuje, věří experti

Je ztělesněním kontroverze. Za nadávky směrem k rozhodčím či zahozené a rozmlácené rakety sklízí australský tenista Nick Kyrgios trestné fiftýny i pokuty. V Londýně ale nechal promluvit i svůj um na kurtu a dotáhl to do wimbledonského finále. Podle expertů to značí, že známý bouřlivák konečně dospěl a zklidňuje se.

Ani wimbledonské finále se neobešlo bez Australanových rozprav s rozhodčím. Tentokrát ho rozhodila podle něj silně podnapilá žena v publiku, která ho hlasitými projevy rušila v přípravě na servis. Související Cítil se osamělý, nenáviděný. Djokoviče pohromy nezlomily, očkování už si nerozmyslí Kyrgios si nakonec vydupal vykázání blondýnky v puntíkatých šatech z hlediště. Ta se pak před novináři dušovala, že měla jen dva drinky a zbytek "dokonalo" ostré letní slunce. Ani její odchod ale sedmadvacetiletému hráči nepomohl a ve čtyřech setech s Novakem Djokovičem prohrál. Přesto svým tenisem nadchl fanoušky, odborníky i finálového rivala ze Srbska. "Máš můj respekt, jsi fenomenální hráč, nejen tady na trávě, určitě se vrátíš a na grandslamech toho ještě ukážeš víc a víc," pochválil Djokovič soupeře. Rodák z Canberry nyní doplatí na to, že se v Londýně letos nerozdělovaly body. Zatímco za normálních okolností by díky grandslamové bitvě o titul vystřelil žebříčkem vzhůru, nyní zůstává na 45. příčce, což na podnicích velké čtyřky nestačí ani na nasazení v turnaji. "Myslím, že se Nick zklidňuje, učí se, jak být sám sebou a zároveň skvělým tenistou. Během pár týdnů si uvědomil, že když si udrží psychickou rovnováhu, bude tady těžko k poražení," nechal se slyšet expert Eurosportu a bývalý španělský hráč Alex Corretja. O talentu potetovaného čahouna, který vypadá spíš jako basketbalista NBA než jako tenista, se mluví už osm let, kdy si na Wimbledonu senzačně zahrál čtvrtfinále. O dva roky později byl dokonce světovou třináctkou. Jenže jeho emoční výlevy na kurtu ho začaly brzdit. Letos na jaře dokonce přiznal, že ho před pár lety trápily psychické problémy a přemýšlel i o sebevraždě. Související Djokovič posedmé ovládl Wimbledon, v počtu grandslamových titulů stíhá Nadala "Občas si všichni přejeme, aby se choval lépe, aby na kurtu volil slušnější slova, ale nakonec nám na Wimbledonu ukázal duši a srdce bojovníka," zhodnotil Australanův výkon někdejší švédský tenista Mats Wilander. Podle něj je vlastně dobře, že titul na Wimbledonu nakonec oslavil Djokovič. "Nicka to bude motivovat. Kdyby vyhrál, mohl by ho takový úspěch uspokojit, ale takhle se bude chtít dostat zpátky a o titul se poprat. Uvidíme, jak se z toho vzpamatuje, ale když se chová tak, jak považujeme za normální, je zábava ho sledovat," dodal Wilander. Ve světlejší budoucnost australského tenisty věří i Corretja. "Brzy přijde doba, kdy tu už žádný Djokovič ani Nadal nebude, a to přijde jeho čas. Na trávu má možná nejlepší hru na světě. Věřím, že sem příště přijede ještě klidnější a motivovanější," myslí si Španěl.