Podivný, sobecký, francouzský chaos. Tenisté nechápou odložení Roland Garros

Po loňském faux pas, kdy odložila antukové Roland Garros o čtyři měsíce těsně za US Open bez jakékoliv konzultace s hráči a asociacemi, si francouzská federace nedělá v tenisovém prostředí velké přátele ani letos.

Tentokrát se grandslamové French Open odkládá pouze o týden, nesouhlasné reakce se ale éterem šíří znovu. Možná ještě víc. Tenisté totiž přiznávají, že krok Francouzů nechápou.

"Přijde mi to strašně podivné. Co se tak zásadně změní, když se bude hrát o týden později? Podle mě nic. Pořadatelé si asi myslí, že covid kvůli týdennímu odkladu zmizí," prohlásil ironicky druhý hráč světa Daniil Medveděv.

Organizátoři turnaj odložili kvůli měsíčnímu celonárodnímu lockdownu, který Francie vyhlásila na začátku dubna. French Open má podle aktuálního plánu začít 30. května.

"Chceme zvýšit šanci, že se turnaj bude hrát před co nejvyšší návštěvou, přičemž zároveň bude zajištěno zdraví a bezpečí," vysvětlila francouzská federace v prohlášení.

Takový argument ale mezi hráči neuspěl. S nejtvrdší kritikou se přihlásila paradoxně Francouzka, Alizé Cornetová.

"Je to pěkně sobecké rozhodnutí, ať už přišlo ze strany pořadatelů, kteří chtějí víc diváků, nebo vlády, což je podle mě pravděpodobnější. Naše ministryně sportu je katastrofa, každé její rozhodnutí je špatné pro sport, jako by jí na tom vůbec nezáleželo," uvedla bývalá světová jedenáctka v rozhovoru pro Tennis Channel.

Ministryně Roxana Maracineanuová podle ní hledala řešení posunu Roland Garros navzdory tomu, že Francie během lockdownu profesionální sport nezakázala.

"Tenisový kalendář tím bude hrozně trpět," dodala Cornetová s narážkou na komplikace, které vadí většině tenistů. V druhém týdnu Roland Garros už měla původně probíhat travnatá část sezony, měly se hrát turnaje v Hertogenboschi, Stuttgartu a Nottinghamu.

Slavný Wimbledon má v Londýně začít pouhé dva týdny po skončení French Open.

"Bude to mít obrovský dopad na hráče. A je šílené, že jsme se to dozvěděli z Twitteru. Někdy by trochu komunikace neuškodilo," kritizoval kontroverzní postup Kanaďan Milos Raonic.

Ozval se i Novak Djokovič. Ani světová jednička neprokázala dostatečné pochopení pro posun pařížského antukového šampionátu.

"Dobře, možná tady bude zrovna v tom týdnu nějaké zmírnění restrikcí, aby mohl vzrůst počet diváků. Ale pokaždé, když posunete nějaký turnaj o týden, udělá to velký chaos v termínové listině. Pro ATP a WTA to bude velká výzva," prohlásila srbská ikona.

Ostatním tenistům pak ale Djokovič poslal jednoznačný vzkaz: méně fňukat a více se přizpůsobit.

"V téhle době je těžké říct, co je dobré a co je špatné. Tohle jsou prostě věci, které musíme akceptovat, abychom se pohnuli dál. Hlavní bude, aby se turnaj vůbec odehrál, to je to, co chceme," zdůraznil.

Osmnáctinásobný grandslamový vítěz navíc naznačil, že pro něj lehký posun nebude ani zčásti takovým problémem, jako bylo loňské French Open v chladných říjnových podmínkách.

"Minulý rok byl hodně specifický, byla velká zima a bylo to poprvé, co se Roland Garros hrálo v takových teplotách," prohlásil Srb, který v říjnu došel do finále, tam ale utrpěl debakl s antukovým suverénem Rafaelem Nadalem.

Španěl bude v Paříži usilovat o další zvýraznění velkého rekordu, od roku 2005 vyhrál třináct ročníků, včetně posledních čtyř. Djokovič naproti tomu na Roland Garros triumfoval jen jednou, v roce 2016. Na antukový grandslam se letos chystá i třetí člen "velké trojky", Švýcar Roger Federer. I ten má doma pouze jeden Pohár mušketýrů, French Open ovládl v roce 2009.