Po šesti setech nedostala žádný odpočinek a končí. Půjdu za pořadateli, přiznala vyšťavená Siniaková

před 51 minutami

Česká tenistka nechala ve třetím kole na kurtu vše. Za 27 hodin odehrála sedm hodin na kurtu. Wimbledonští organizátoři ji nešetřili.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Dřela, svíjela se na kurtu v bolestech, přesto měla mečbol. Ten ale Kateřina Siniaková neproměnila, ve třetím setu s Italkou Camilou Giorgiovou prohrála a s Wimbledonem se loučí před branami osmifinále. Nejspíš doplatila i na to, že ji pořadatelé po dvou čtvrtečních třísetových bojích nasadili hned do úvodního duelu pátečního programu.

"Byla jsem zaskočená, že mě šoupli hned na první zápas. Necítila jsem se na dně, bojovala jsem, snažila jsem se držet v pohybu. Na druhou stranu se možná únava projevila, podání mi šlo dolů. Člověk to ani nemusí cítit, ale reflexy začnou být pomalejší," řekla po vyřazení Siniaková.

Utkání přitom nastartovala skvěle, hned soupeřku brejkla a celý set byl v její režii. Italka se však postupně dostávala do ráže a na české tenistce se nejspíš začalo podepisovat že ve čtvrtek odehrála odložený singlový zápas a hned potom klání ve čtyřhře. V součtu s pátečním třetím kolem odehrála téměř sedm hodin tenisu za 27 hodin.

"Myslím, že za pořadateli zajdu a přeptám se, proč mě dali do programu tak brzo. Nic s tím neudělám, ale musím tam zajít. Snad to stihnu, zatím jsem neměla čas," přiznala.

Ve čtvrtek měla hodně hektický program. "O půl devátý jsme se dostala do restaurace, vzala jsem si těstoviny s sebou. Jedla jsem je v autě, tak v devět jsme byla doma, strečovala a dojídala. Lehla jsem si tak o půl jedenáctý, ale hnedka jsem úplně neusnula, i když jsem byla vyřízená. Budíček byl v 7:40, v osm snídaně a v devět jsem byla zpátky na kurtech," popisuje dvaadvacetiletá tenistka..

S úrovní duelu ze své strany byla spokojená. "Bylo to těžký. Trošku jsem v rozehrávce měla obavy, ale mám ze sebe radost, že zápas byl dobrý a vydržela jsem, co nejlíp to šlo."

Rodačka z Hradce Králové navíc na začátku druhé sady podklouzla nechala se několikrát ošetřovat. "Jak mi podjela noha, hnula jsem si trochu se zády. Když mě ale fyzio rozstrečovala, odeznělo to," nevymlouvá se na zranění Siniaková.

Přesto všechno si totiž vybojovala mečbol. "Naštěstí jsem to nepokazila. Vrátila jsem jí neskutečný return, a i když se s mým slicem do té doby trápila, najednou mi to zabila. Fakt se nedalo nic dělat. Pak se zvedla, její výkon šel hodně nahoru," pochválila soupeřku.

Její neuvěřitelně bojovný výkon z posledních zbytků zvedl ze sedačky i jindy relativně klidného otce Dmitrije Siniakova. V tiebreaku druhé sady, když jeho dcera proti setbolu vyhrála výměnu o 25 úderech, vyskočil ze sedačky a dlouho tleskal a povzbuzoval.

"Taťka mi to moc přál, vnímala jsem ho, viděl, že jsem toho měla dost a bojovala. Podpora tam byla, chtěli jsme to dohrát," krčí rameny Siniaková.

I když ve dvouhře končí, pořád je ve hře po boku Barbory Krejčíkové v deblu, musí se ale dát fyzicky dohromady.

"Ještě budu strečovat a jsem zvědavá, jak se bud ráno cítit. Tráva dává zabrat. I když mám super kondici, tak to tělo cítí a zápasy byly dlouhé. Dám do toho všechno, a i když budu skákat po jedné noze, tak se budu snažit, aby to bylo nejlepší," slibuje Češka.