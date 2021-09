Po Paříži si Krejčíková nevěřila, teď soupeřky sebevědomě ničí. Dál číhá ruský objev

Pořadatelé turnajů ji ještě neřadí mezi největší hvězdy, ona sama si po životním grandslamu příliš nevěřila. I přesto ničí česká tenistka Barbora Krejčíková jednu soupeřku za druhou. Při debutu na US Open je už ve třetím kole. Tam na ni čeká mladá Ruska, která se v New Yorku nečekaně zapsala do historie.

Stává se to běžně. Když se nezkušená tenistka postará o grandslamovou senzaci, přichází rychlý pád. Vyprávět by o tom mohla například Lotyška Jelena Ostapenková: po triumfu na French Open 2017 přišel sešup a z někdejší světové pětky je nyní třicítka.

To ale neplatí o Krejčíkové. Letošní vítězka antukového grandslamu dál letí vzhůru. Od zvednutí trofeje v Paříži ji dokázaly porazit jen dvě soupeřky. Světová jednička a wimbledonská šampionka Ashleigh Bartyová a olympijská vítězka Švýcarka Belinda Bencicová.

Ne nadarmo je tenistka z Ivančic na druhém místě živého žebříčku letošní sezony pro Turnaj mistryň.

"Musím říct, že mě to taky překvapuje. Psychicky jsem se připravovala na to, že mi to po Paříži nepůjde, že se budu trápit. Přece jen to tam pro mě byly dva náročné týdny a potřebovala jsem odpočinek," líčila Krejčíková pro oficiální web WTA.

Pětadvacetiletá hráčka si dala dva týdny pohov a přeskočila na trávu s minimálním tréninkem. Výsledkem bylo osmifinále Wimbledonu, ve kterém ji zastavila pozdější šampionka Bartyová.

Po grandslamu přišel další skok, tentokrát na tvrdý povrch, a turnaj v Praze, na kterém slavila dokonce další titul.

"Vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že bych začala další vítěznou šňůru. Prostě jsem šla hrát zápas s tím, že se budu snažit hrát co nejlépe," přiznala.

Od května doteď jich odbojovala třicet a z toho prohrála jen tři. Právě tahle statistika ji katapultovala do první desítky světového žebříčku. V očích grandslamových pořadatelů je to ale pořád málo. Centrální dvorce se jí zatím vyhýbají, hraje spíš na těch menších.

"Je tu spousta holek, které jsou řekněme zářivější než já. Co si budeme povídat, před rokem by se mi ani nesnilo o tom, že budu ve třetím kole singlu US Open," dodala skromně Krejčíková.

V obou dosavadních zápasech v New Yorku si počínala sebevědomě jako pravá šampionka, soupeřkám dovolila vždy pouze čtyři gemy. Nutno ale dodat, že pokaždé šlo o tenistky, kterým patří pozice až ve druhé stovce rankingu.

A nejinak tomu bude v dnešním boji o osmifinále. V něm totiž vyzve Češku dvacetiletá Ruska Kamilla Rachimovová, 134. hráčka světa, která teprve jako čtvrtá hráčka v historii otevřené éry postoupila do třetího kola grandslamu z pozice lucky loserky.

Tahle tenistka z Jekatěrinburgu prohrála ve finále kvalifikace dokonce s jinou Češkou Kristýnou Plíškovou, přesto se na poslední chvíli do hlavního pavouka dostala a je v něm úspěšná.

"Je to hráčka, která nemá co ztratit. Dostala dobrou šanci. Nebojí se. Bude to náročné. Zkusím navázat na předchozí vítězství," slíbila Krejčíková.