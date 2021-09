Vondroušová končí na US Open ve druhém kole, nestačila na Kasatkinovou

Tenistka Markéta Vondroušová skončila na US Open stejně jako loni ve druhém kole. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia dnes prohrála v New Yorku s pětadvacátou nasazenou Darjou Kasatkinovou z Ruska 6:3, 4:6 a 4:6.

O postup do třetího kola bude třetí den turnaje hrát ještě Barbora Krejčíková. Letošní vítězka Roland Garros se utká s domácí Christinou McHaleovou.

V prvním setu bylo utkání Vondroušové s Kasatkinovou za stavu 2:2 asi na půl hodinu přerušeno kvůli dešti. "Byla to docela krátká pauza, bylo to docela v pohodě," řekla Češka. Po návratu na kurt při jedné z výměn v mrholení podklouzla, spadla a odřela si pravé koleno. "Je to dobrý," ujistila a v dlouhých výměnách pak méně chybovala a od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě.

Posléze se role obrátily, více kazila Vondroušová a většinou soupeřku doháněla. Brejk z první hry druhého setu získala zpět a šanci měla za stavu 4:3. "Při brejkbolu jsem ale zkazila return a ona pak byla lepší," řekla Vondroušová, která o set přišla, když si neudržela servis na 4:5.

V rozhodujícím třetím dějství levou rukou hrající sokolovská rodačka dokázala dvakrát smazat ztrátu podání. Od stavu 2:2 bojovala i s křečemi v břiše. "Bolelo to, když jsem dopadala po servisu, ale nebylo to nic hrozného. Neomezovalo mě to," uvedla. Na brejk na 2:3 už se jí reagovat nepovedlo a zápas ztratila za dvě a čtvrt hodiny. "Byl to dobrý zápas z obou stran," zhodnotila.

Teenager napodobil Djokoviče

Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová do třetího kola postoupila bez boje . Její soupeřka Srbka Olga Danilovičová z turnaje před dnešním zápasem kvůli zdravotním potížím odstoupila. Do třetího kola po dvousetových výhrách postoupily i další grandslamové šampionky Rumunka Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Třetí nasazená Ósakaová, která v prvním kole vyřadila českou tenistku Marii Bouzkovou, si o postup do osmifinále zahraje s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

Halepová se dostala na centrkurt Arthura Ashe místo Ósakaové a se Slovenkou Kristínou Kučovou si pod zataženou střechou poradila hladce 6:3 a 6:1. Rumunská vítězka Roland Garros a Wimbledonu je na US Open ve třetím kole poprvé od roku 2016.

Muguruzaová, která stejně jako Halepová v minulosti zvedla vítěznou trofej v Paříži a Londýně, porazila poprvé v kariéře Němku Andreu Petkovicovou. Vyhrála 6:4, 6:2 a v New Yorku je ve třetím kole teprve podruhé. Její další soupeřkou bude Běloruska Viktoria Azarenková.

Osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz porazil Francouze Arthura Rinderknecha a postoupil do 3. kola US Open jako nejmladší hráč za posledních 14 let. Dva zápasy vyhrál i ve Wimbledonu. Na dvou grandslamech to dokázal v tomto věku naposledy Srb Novak Djokovič v roce 2005.

Bez problémů postoupil druhý nasazený Rus Daniil Medveděv, jeho krajan a turnajová pětka Andrej Rubljov a mezi ženami uspěla rovněž pátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Medveděv předvedl i tento fantastický volej

Úvod třetího dne turnaje narušilo počasí. Na venkovních dvorcích se začalo hrát se zpožděním a posléze byly rozehrané zápasy kvůli dešti asi na hodinu přerušeny.

Tenisový grandslamový turnaj US Open. v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:1, 6:2, Rubljov (5-Rus.) - Martínez (Šp.) 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, Van de Zandschulp (Niz.) - Ruud (8-Nor.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4, Popyrin (Austr.) - Dimitrov (15-Bulh.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 skreč, Evans (24-Brit.) - Giron (USA) 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, Andújar (Šp.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:3, 6:1, Alcaraz (Šp.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4, Molčan (SR) - Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Kasatkinová (25-Rus.) - Vondroušová (ČR) 3:6, 6:4, 6:4, Azarenková (18-Běl.) - Paoliniová (It.) 6:3, 7:6 (7:1), Fernandezová (Kan.) - Kanepiová (Est.) 7:5, 7:5.