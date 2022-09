Plíšková už mě nenaštve, prohlásila Běloruska. Při zmínce o ní protáčela oči

Karolína Plíšková a Aryna Sabalenková odehrají další velký grandslamový duel. Běloruska bude ve čtvrtfinále US Open usilovat o odvetu za vypjaté semifinále loňského Wimbledonu, které v roli favoritky psychicky neustála a do finále v All England Clubu pustila českou tenistku. Bolestivá porážka 4:6 ve třetím setu ji stále straší v hlavě. Tvrdí, že se poučila.

Byl to tehdy skvělý zápas. Sabalenková byla světovou čtyřkou, prožívala výbornou sezonu ozdobenou tituly s Abú Zabí a Madridu a mocně toužila po velkém titulu.

Plíšková naopak stagnovala, v přípravě na Wimbledon prohrála v Berlíně i Eastbourne hned v prvním kole.

Na londýnské trávě se ale rozjela k velkým výkonům a v semifinále "utrápila" ambiciózní běloruskou soupeřku svým pověstným klidem.

Zatímco česká tenistka hrála chladnokrevně a chytře, Sabalenková plná emocí pálila o sto šest, padni kam padni. Při nezdarech se rozčilovala, ztrácela koncentraci. A nakonec neuspěla.

Hořkost z ní jen sálala a nyní, před odvetou ve čtvrtfinále US Open, se dozvuky londýnského poranění ega ozvaly znovu.

Sabalenková na tiskové konferenci při dotazu na Plíškovou dvakrát protočila oči v sloup. Vzápětí vysvětlila, co se 8. července 2021 na wimbledonském centrálním dvorci stalo.

"První dva zápasy jsem proti ní vyhrála, byla jsem nastupující hráčka s nízkým rankingem, každou špičkovou hráčku jsem hrozně respektovala. Očekávala jsem od nich vysokou úroveň," popsala Sabalenková svoje začátky, při kterých v roce 2018 Plíškovou dvakrát porazila, na trávě v Eastbourne a na betonu v Cincinnati.

Když ale zkušenou Češku potkala dvakrát v minulém roce, oba duely prohrála.

"Minulý rok jsem ale byla na vrcholu a pokaždé, když mě Plíšková v tom wimbledonském semifinále donutila běhat nebo když trefila vítězný míč, rozčilovala jsem se: 'O co jde? Jak je to možné? Pane bože!' Moc se mi to nechce říkat, ale prostě jsem ji příliš neuznávala," vysvětlila čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku.

Do pátého vzájemného duelu tak půjde poučená, odhodlaná nic nepodcenit a bojovat o každý míč.

"Teď je to jiné, očekávám od Plíškové opravdu skvělou úroveň. Bude to strašně tvrdý boj. A když trefí winner, už mě to nenaštve. Přijmu to a půjdu na další míč," dodala obhájkyně loňského semifinále na US Open.

Klíčové prý bude podání. To nepatří mezi nejstabilnější stránky běloruské tenistky.

"Samozřejmě, že proti Plíškové bude naprosto zásadní, abych dobře podávala. V každém okamžiku se musím snažit o to, aby si to musela vydřít," naznačila drobnou část svých plánů.

Podobně jako Plíšková mohla Běloruska balit kufry už během úvodních kol.

Zatímco Češka zachránila první kolo proti Polce Magdě Linnetteové v hororovém super-tie-breaku třetího setu a byla dva míčky od porážky, Sabalenková předvedla velký útěk ve druhém kole s Estonkou Kaiou Kanepiovou. V tie-breaku druhé sady odvrátila dva mečboly.

"Strašně mi to posílilo sebevědomí. Najednou jsem si začala užívat každý moment na kurtu," svěřila se Sabalenková.

Čtvrtfinálový duel odstartuje středeční program na stadionu Arthura Ashe, začne se v 18 hodin středoevropského času. Plíšková, která se na největším kurtu ve Flushing Meadows letos představí poprvé, si na soupeřku věří.

"Porazila jsem ji v posledních dvou zápasech, i když to bylo vždy celkem těsné. Má vachrlatý servis, takže může zahrát dobře, ale může toho i hodně zkazit. Určitě u ní mám šanci," citoval její slova Tenisový svět.