Tlačenice o Turnaj mistryň. Kvitová ho má na dosah, Plíškové dýchá na krk Serena

před 5 hodinami

Do Turnaje mistryň v Singapuru zbývá poslední měsíc. Zahrát by si tam chtělo hned sedm Češek.

Praha - Na kláních asijské tenisové tour se během následujících týdnů rozhoří tuhý boj o účast na říjnovém Turnaji mistryň a už teď je jasné, že to bude napínavá přetahovaná. Zálusk na letenku do Singapuru si dělá celá řada velkých tenisových jmen včetně Karolíny Plíškové, která je momentálně těsně za hranou postupu do nejlepší osmičky sezony.

Mezi momentálně osmou ženou letošního žebříčku Kiki Bertensovou z Nizozemska a jedenáctou Američankou Serenou Williamsovou je rozdíl pouhých 277 bodů. Na třech největších podnicích v Asii, tedy v Tokiu, Wu-chanu a Pekingu se jich bude rozdávat 1370.

Zatímco Petra Kvitová je ve WTA Race momentálně třetí a k jistotě postupu jí chybí jen pár stovek bodů, Plíškovou čeká ještě hodně náročná cesta. Momentálně je devátá a na Bertensovou ztrácí 121 bodů. Ale jen 52 jich hájí před Elise Mertensovou a dalších sto před Williamsovou.

Rodačka z Loun a nizozemská kolegyně před ní mají výhodu, na rozdíl od svých pronásledovatelek berou rakety do ruky už tento týden. První v Tokiu (vítězka 470 bodů), druhá v Soulu (vítězka 280).

Plíšková zahájí asijskou šňůru ve středu zápasem druhého kola proti Australance Darje Gavrilovové, která v úvodním kole přehrála sestru Karolíny Kristýnu. Aktuální světová osmička by si měla na pomstu svého dvojčete věřit, se soupeřkou má jednoznačnou vzájemnou bilanci 3:0.

Žebříček pro Turnaj mistryň 7. Sloane Stephensová (USA) 3824 8. Kiki Bertensová (NIZ) 3253

------ 9. Karolína Plíšková (ČR) 3132 10. Elise Mertensová (BEL) 3080 11. Serena Williamsová (USA) 2976

Ještě více je česká stopa znatelná v deblovém žebříčku, který nanominuje na Turnaj mistryň nejlepší páry světa. Už teď můžou vybírat v nabídkách singapurských hotelů Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Dvojnásobné grandslamové šampionky jsou na úplné špičce pořadí sezony a s předstihem si zajistily účast.

Šestou příčku momentálně drží zkušená Květa Peschkeová s Američankou s českými kořeny Nicole Melicharovou. Ale i za nimi je bodově hodně našlapáno.

Na osmém místě figurují Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová, které ztrácí na česko-americké duo jen přes tři sta bodů. A hned za nimi se tlačí nizozemsko-belgický tým Demi Schuursová a Elise Mertensová.

Plzeňské tenistky ale mají výhodu turnaje v Tokiu, který zahájily skvěle, v prvním zápase nadělily soupeřkám kanára a už jsou ve čtvrtfinále. Pokud i jim závěr sezony vyjde, budou mít Češky za měsíc v Singapuru hned sedmero reprezentantek.