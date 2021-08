Plíšková zase nahání strach. V závodě o hráčku sezony stíhá Krejčíkovou

Překonala táhlou herní krizi, nepanikařila, dál věřila své práci, svému týmu i svým zbraním. Karolína Plíšková letos zažívala nejhorší vstup do sezony v kariéře, po téměř pěti letech poprvé vypadla z elitní desítky žebříčku. Mnozí už ji odepisovali, česká tenistka se ale v posledních týdnech dere zpět mezi největší hvězdy.

Plíšková pod novým trenérem Saschou Bajinem přece jen ožila a znovu se vrací ke své klasické konzistenci. Během letošní turbulentní sezony ukázala dvě naprosto odlišné tváře. Ačkoli sama celou dobu popírala, že by si krizové období jakkoli brala k srdci, její nynější řeč těla na kurtu už hovoří o poznání pozitivněji.

"Zdálo se mi, že držela všechno v sobě. Očividně si to na kurtu vůbec neužívala. Saschovi se ale podařilo ji uvolnit. Je mnohem klidnější a ukazuje pozitivní emoce," všimla si během Wimbledonu Martina Navrátilová.

Podle ní hrála Plíšková v Londýně nejlepší tenis své kariéry.

Sebevědomí české tenistky šlo strmě nahoru. Z posledních čtrnácti duelů prohrála jen tři. Po finále Wimbledonu s Ashleigh Bartyovou ji dvakrát přehrála Italka Camila Giorgiová - na olympiádě a ve finále turnaje v Montrelu.

"K tomu, abyste vyhrávali, potřebujete sebedůvěru. Neřekla, bych že teď hraju nějak úžasně. Možná na Wimbledonu, tam to bylo velmi dobré. Ale tady v Montrealu to není nic úžasného, z jiné planety, to opravdu ne," popisovala realisticky svou situaci minulý týden v Kanadě.

"Ale samozřejmě si teď víc věřím. Mysl je v klidu, nepřemýšlím o porážkách a vítězstvích, protože už jsem letos pár finále hrála. To mě uklidňuje. Pomáhá to," našla devětadvacetiletá Češka hlavní důvod své proměny.

I na začátku roku navzdory špatným výsledkům bezmezně věřila způsobu, jakým se připravuje. Byla v klidu.

"Děláme pořád stejné věci, věřila jsem, že výsledky a úspěchy přijdou," potvrdila. Na druhou stranu ani současnou formu nijak nepřeceňuje. "Je to proces. Na to, abych hrála takhle, jsme se se Saschou a s celým týmem tvrdě nadřeli," dodala.

Za tři měsíce dobyla tři finále, nezískala však ani jeden titul. Že by se tím výrazně trápila? To by nebyl její styl.

"Zlepšila jsem se, vedu si dobře a je prostě normální občas prohrát. Samozřejmě že bych ráda vyhrávala všechna svá finále. Ale není to jen v mých rukách, na druhé straně stojí soupeřka," uvedla Plíšková po prohraném finále v Montrealu a pochválila svou dvojnásobnou přemožitelku Giorgiovou.

Prohraná finále jí dodávají energii. "Když dojdu každý týden do finále, pořád to bude úžasné. Teď budu víc připravená, dává mi to extra motivaci navíc směrem k dalším turnajům. Je tu Cincinnati, blíží se US Open a já cítím, že hraju dobře."

Pro soupeřky už je zase hrozbou.

Světovou trojku Arynu Sabalenkovou uvrhla na Wimbledonu i v Montrealu do pořádné deprese.

Běloruská hvězda porážku psychicky neunášela už v londýnském semifinále, za své chování ve stejné fázi kanadského podniku se dokonce Plíškové prostřednictvím sítí omlouvala. Před závěrečným podáním ruky otráveně odhodila raketu a Češce ani řádně nepogratulovala.

"Moje chování nebylo profesionální, omlouvám se za to podání ruky. V tom momentu jsem úplně ztratila rozum," kála se Sabalenková.

Podobný komplex, jaký má ona z Plíškové, si Češka letos buduje hned ve vztahu k dvěma soupeřkám. S Giorgiou to má už 0:3 na zápasy, s Američankou Jessicou Pegulaovou dokonce prohrála všechny čtyři duely.

V žebříčku už nicméně vystoupala zpět do elitní pětky, je také čtvrtou nejlepší hráčkou aktuální sezony.

Zařadila se hned za svou krajanku Barboru Krejčíkovou, obě tak zatím spolehlivě hájí příčky zaručující účast na Turnaji mistryň v čínském Šen-čenu. Lepší v letošním pořadí jsou jen Bartyová a Sabalenková.

V Cincinnati měla Plíšková v prvním kole volno, pořadatelé ji nasadili rovnou do druhé rundy. Její soupeřkou bude dnes odpoledne nepříjemná Kazaška Julia Putincevová, na kterou ovšem česká tenistka umí. Porazila ji ve všech čtyřech posledních duelech.