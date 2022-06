Plíšková vs. Kanepiová 6:7. Česká jednička ztratila první sadu až v tiebreaku

Aktuální česká jednička zahajuje travnatou sezonu, která pro ni loni skončila skvělým úspěchem, když se dostala do finále Wimbledonu. Letos to ale znamená, že obhajuje 13 stovek bodů, které nemá šanci v Londýně získat zpátky. Kvůli absenci tenistů z Ruska a Běloruska se v All England Clubu letos body rozdělovat nebudou. Proto se jí bude hodit jakýkoli bodový zisk z přípravných podniků, jako je ten v Berlíně.